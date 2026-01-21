Sheinbaum pide investigar caso de Daysi, menor de 13 años que dio a luz en Chiapas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la Fiscalía General del Estado de Chiapas debe investigar el caso de Daysi, una menor de 13 años que dio a luz a una bebé el pasado 8 de enero en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Al ser cuestionada sobre el tema durante su conferencia matutina de este día en Palacio Nacional, la mandataria señaló que, aunque no conocía previamente el caso, se comprometió a revisarlo y aseguró que corresponde a la Fiscalía estatal atenderlo. “No conozco el caso, pero con gusto lo investigo”, declaró Sheinbaum Pardo, al tiempo que subrayó que la Fiscalía local “tiene que atenderlo”. TE PUEDE INTERESAR: Violencia familiar y embarazo adolescente, retos urgentes para Coahuila: Secretaria de las Mujeres EMBARAZO INFANTILES EN MÉXICO SIGUEN OCURRIENDO: SHEINBAUM DESTACA DELITO Durante su intervención, la presidenta recordó que en junio de 2025 se difundió una lista de al menos 30 menores de edad que tuvieron hijos con hombres adultos, algunos de hasta 70 años, casos que fueron considerados presuntos matrimonios forzados y abuso sexual infantil. Sheinbaum señaló que, a partir de esos hechos, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, dio seguimiento a la situación y reiteró que en los casos de embarazos infantiles existe la presunción de un delito. “Evidentemente hay un delito”, expresó la mandataria al referirse a estos casos.

EXISTEN PROTOCOLOS PARA TRATAR CASOS DE MENORES EMBARAZADAS La presidenta explicó que existen protocolos específicos que deben activarse cuando una menor de edad llega a un hospital a dar a luz, los cuales obligan a las instituciones de salud a notificar a las fiscalías correspondientes. “No es lo mismo que llegue una mayor de edad de 18 años en adelante a dar a luz, que una niña de 10 años evidentemente, ahí hay un delito. Entonces hay un protocolo en el que el hospital tiene que notificar a la fiscalía de los estados o a la Fiscalía General de la República, depende del tipo de hospital. Este mecanismo tiene que seguirse necesariamente”, concluyó. INGRESO DE DAYSI AL HOSPITAL ‘DESTAPA’ CASO El caso de Daysi, menor originaria de Chiapas, se hizo público en los últimos días luego de que ingresara de urgencia a un hospital de San Cristóbal de las Casas por complicaciones graves de salud tras el parto. Se trata de un embarazo infantil que generó alertas a nivel nacional. De acuerdo con la información disponible, la menor, con poco más de 1.20 metros de estatura y menos de 40 kilogramos de peso, no contaba con condiciones físicas adecuadas para cursar un embarazo ni un parto. Tras un trabajo de parto prolongado, fue trasladada a terapia intensiva debido a lesiones severas en la vejiga, la uretra y otros tejidos internos.