Sheinbaum pide investigar caso de Daysi, menor de 13 años que dio a luz en Chiapas
Daysi, una menor de 13 años, fue abandonada en un hospital de San Cristóbal de las Casas por un joven de entre 17 y 18 años que huyó tras dejarla en el lugar
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la Fiscalía General del Estado de Chiapas debe investigar el caso de Daysi, una menor de 13 años que dio a luz a una bebé el pasado 8 de enero en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Al ser cuestionada sobre el tema durante su conferencia matutina de este día en Palacio Nacional, la mandataria señaló que, aunque no conocía previamente el caso, se comprometió a revisarlo y aseguró que corresponde a la Fiscalía estatal atenderlo.
“No conozco el caso, pero con gusto lo investigo”, declaró Sheinbaum Pardo, al tiempo que subrayó que la Fiscalía local “tiene que atenderlo”.
EMBARAZO INFANTILES EN MÉXICO SIGUEN OCURRIENDO: SHEINBAUM DESTACA DELITO
Durante su intervención, la presidenta recordó que en junio de 2025 se difundió una lista de al menos 30 menores de edad que tuvieron hijos con hombres adultos, algunos de hasta 70 años, casos que fueron considerados presuntos matrimonios forzados y abuso sexual infantil.
Sheinbaum señaló que, a partir de esos hechos, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, dio seguimiento a la situación y reiteró que en los casos de embarazos infantiles existe la presunción de un delito.
“Evidentemente hay un delito”, expresó la mandataria al referirse a estos casos.
EXISTEN PROTOCOLOS PARA TRATAR CASOS DE MENORES EMBARAZADAS
La presidenta explicó que existen protocolos específicos que deben activarse cuando una menor de edad llega a un hospital a dar a luz, los cuales obligan a las instituciones de salud a notificar a las fiscalías correspondientes.
“No es lo mismo que llegue una mayor de edad de 18 años en adelante a dar a luz, que una niña de 10 años evidentemente, ahí hay un delito. Entonces hay un protocolo en el que el hospital tiene que notificar a la fiscalía de los estados o a la Fiscalía General de la República, depende del tipo de hospital. Este mecanismo tiene que seguirse necesariamente”, concluyó.
INGRESO DE DAYSI AL HOSPITAL ‘DESTAPA’ CASO
El caso de Daysi, menor originaria de Chiapas, se hizo público en los últimos días luego de que ingresara de urgencia a un hospital de San Cristóbal de las Casas por complicaciones graves de salud tras el parto. Se trata de un embarazo infantil que generó alertas a nivel nacional.
De acuerdo con la información disponible, la menor, con poco más de 1.20 metros de estatura y menos de 40 kilogramos de peso, no contaba con condiciones físicas adecuadas para cursar un embarazo ni un parto. Tras un trabajo de parto prolongado, fue trasladada a terapia intensiva debido a lesiones severas en la vejiga, la uretra y otros tejidos internos.
DAYSI FUE REGISTRADA DOS AÑOS DESPUÉS DE SU NACIMIENTO
En un primer momento, distintos medios informaron que Daysi tenía 11 años, con base en la edad asentada en los documentos presentados al ingresar al hospital.
Sin embargo, la Red Estatal Aborta Libre Chiapas precisó en un comunicado que la menor tiene 13 años, ya que su registro de nacimiento se realizó dos años después, lo que generó la confusión inicial.
ESTADO DE SALUD DE LA MENOR Y DEL RECIÉN NACIDO
La Secretaría de Salud informó el 9 de enero que Daysi se encontraba estable, fuera de peligro y con evolución clínica favorable, bajo seguimiento médico continuo. Respecto al recién nacido, señaló que se trata de un bebé prematuro, quien permanece hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, donde recibe atención médica especializada debido a que su condición es delicada.
El 20 de enero, la coordinadora estatal de IMSS Bienestar en Chiapas, Sofía Carlota Aguilar Herrera, informó que la menor fue egresada del Hospital de las Culturas, tras permanecer tres días hospitalizada.
Detalló que la paciente ingresó con un cuadro clínico complejo, que incluyó una probable infección por sarampión, dificultad respiratoria, neumonía y complicaciones obstétricas posteriores al parto.
“Llegó con probable sarampión, dificultad respiratoria y neumonía, y durante su atención presentó complicaciones obstétricas, entre ellas una atonía uterina”, explicó la funcionaria. Añadió que, tras ser estabilizada, la menor fue dada de alta por mejoría y actualmente se encuentra en su domicilio.
En contraste, el estado de salud del recién nacido continúa siendo delicado. Aguilar Herrera indicó que el bebé permanece hospitalizado en el Hospital Dr. Rafael Pascacio Gamboa, debido a que nació como prematuro extremo, condición asociada a riesgos severos durante las primeras semanas de vida. Señaló que presentó complicaciones propias de la prematurez, entre ellas una enterocolitis necrotizante.
INVESTIGACIÓN POR DELITO EN CONTRA DE MENOR DE EDAD
De acuerdo con información del Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM), Daysi fue presentada en el hospital por un joven de 18 años que se identificó como su “esposo”. No obstante, algunos medios refieren que el hombre tendría 17 años y que, tras dejarla en el hospital, huyó del lugar, por lo que hasta el momento se desconoce su paradero.
Fue el personal de trabajo social del hospital quien denunció el caso ante la Fiscalía General del Estado de Chiapas, lo que derivó en la apertura de una investigación por posibles delitos relacionados con violencia sexual y cohabitación forzada.
Las autoridades estatales no han informado hasta el momento sobre avances en la investigación ni sobre la localización del presunto responsable.