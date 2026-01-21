Disminuyen 11% las muertes por homicidios en México: Inegi

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 21 enero 2026
    Disminuyen 11% las muertes por homicidios en México: Inegi
    La tasa de homicidios, tuvo una reducción de 12.6 a 11.1 por cada 100 mil habitantes. FOTO: CUARTOSCURO

Durante el primer semestre de 2025 hubo 14 mil 488 defunciones por asesinatos, mientras en el mismo periodo de 2024 fueron 16 mil 306

El número de muertes por homicidio registró en México una disminución de 11.1 por ciento durante el primer semestre de 2025 respecto al mismo periodo de 2024, y de 20 por ciento respecto al de 2020, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las Estadísticas de Defunciones Registradas, que publicó este miércoles el Inegi, señalan que entre enero y junio de 2025 hubo 14 mil 488 defunciones causadas por presunto homicidio. En tanto, durante el mismo periodo, pero de 2024, fueron 16 mil 306; en 2020 fueron 18 mil 57.

TE PUEDE INTERESAR: Prevén menor aporte en petróleo crudo de México frente a Venezuela

En ese sentido, entre 2024 y 2025 -en los primeros semestres de cada uno- la tasa de homicidios cayó de 12.6 por cada 100 mil habitantes a 11.1.

Por sexo, la tasa de homicidios mostró una reducción de 22.26 a 20.1 por cada 100 mil hombres y de 2.8 a 2.3 por cada 100 mil mujeres.

El reporte del Inegi señala que el principal medio especificado para provocar muertes por homicidio en el primer semestre de 2025 fue disparo con arma de fuego, con 71.9 por ciento; el segundo medio más usado fueron las armas punzocortantes, con un 8.8 por ciento.

“El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) capta la información para generar las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) de manera directa en las oficialías del Registro Civil (certificados y actas de defunción), en las agencias del Ministerio Público (cuadernos estadísticos de defunción) y, a partir de 2015, en los Servicios Médicos Forenses los certificados de defunción, que en su mayoría corresponden a muertes accidentales y violentas (causas externas)”, explicó el organismo.

Los datos se publican dos semanas después de que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) del gobierno federal reportara una caída de 40 por ciento en los homicidios dolosos durante los primeros 15 meses de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Cabe señalar que los datos proporcionados por el SESNSP surgen de las carpetas de investigación que inician las fiscalías en el País, en tanto las estadísticas del Inegi provienen de los registros administrativos de defunciones accidentales y violentas en los estados, que son proporcionados por oficinas del Registro Civil, servicios médicos forenses y el Ministerio Público.

Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en WhatsApp

Temas


Seguridad
homicidios

Organizaciones


INEGI

Alejandro Montenegro

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

Selección de los editores
Trump y su apetito delirante

Trump y su apetito delirante
true

Poner las barbas a remojar en México
A partir del 1 de enero de 2026 no existe disposición vigente que autorice la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera bajo dicho esquema.

Pese a decreto, aún ofrecen legalizar autos ‘chocolate’
La Fiscalía de Sinaloa emitió una ficha de búsqueda por Nicole Pardo Molina, creadora de contenido conocida como ‘La Nicholette’, quien fue privada de la libertad el 20 de enero en el fraccionamiento Isla Musala

Activan Protocolo Alba por desaparición de la influencer Nicole Pardo Molina en Culiacán
El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -10 grados en la República Mexicana.

Se aproxima gran Masa de Aire Frío a México; congelará con heladas de -15 grados y lluvias en estos estados
Te compartimos el calendario oficial, del 15 al 28 de enero, para la entrega del apoyo económico de 6 mil 400 pesos.

Pago de la Pensión del Bienestar... apellidos que cobran los 6 mil 400 pesos del 20 al 28 de enero

Saltillo vibrará con la “Fiesta del Acordeón” y el regreso de la Lucha Libre AAA

Saltillo vibrará con la “Fiesta del Acordeón” y el regreso de la Lucha Libre AAA
El Sistema de Administración Tributaria cobrará impuestos durante el Mundial 2026, que se llevará a cabo entre México, Canadá y Estados Unidos, a los futbolistas que jueguen en territorio azteca.

SAT cobrará impuestos a los futbolistas que jueguen en México en el Mundial 2026