Localizan fosa clandestina en Sinaola; peritos excavan bajo resguardo de fuerzas federales

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 6 febrero 2026
    Localizan fosa clandestina en Sinaola; peritos excavan bajo resguardo de fuerzas federales
    Fue localizada una parcela ubicada entre las comunidades de El Verde y Zavala, en el municipio de Concordia. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


Inseguridad

Localizaciones


Sinaloa

Organizaciones


FGR

Se mantiene un despliegue de fuerzas federales y estatales en la zona por hechos recientes de violencia y desapariciones

CONCORDIA, SIN.- La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) inició trabajos periciales especializados tras el hallazgo de una fosa clandestina en una parcela ubicada entre las comunidades de El Verde y Zavala, en el municipio de Concordia.

De acuerdo con la información oficial, una denuncia anónima alertó que en un sitio cercano a un panteón había una fosa, por lo que peritos comenzaron excavaciones en el terreno. Hasta el momento no se ha informado si se han localizado indicios de restos humanos.

TE PUEDE INTERESAR: Cae ‘El Flaco’, operador de ‘Los Salazar’ del Cártel de Sinaloa, junto a 29 cómplices: Harfuch

Desde la mañana del jueves, con presencia de elementos militares y de la Guardia Nacional, las labores se mantuvieron de manera reservada para medios de comunicación y personas externas, según el reporte.

El gobernador Rubén Rocha Moya informó que desde el 1 de febrero se mantiene un operativo en Concordia con un grupo de mil 190 elementos de seguridad federal y estatal: 800 del Ejército, 100 de la Guardia Nacional, 270 de fuerzas especiales y tres células de inteligencia, con el objetivo de localizar a 10 trabajadores mineros que fueron “levantados” el 23 de enero por un grupo de civiles armados.

TE PUEDE INTERESAR: Conade incrementa becas a deportistas: pasan de 9 mil a 26 mil pesos con Rommel Pacheco

Por su parte, la Secretaría de Marina reportó que el jueves fueron localizados y deshabilitados 10 campamentos clandestinos de la delincuencia organizada en las poblaciones de Los Naranjos y El Verde, también en Concordia, además del aseguramiento de equipo balístico, mil 600 cartuchos, 46 cargadores, cuatro chalecos y un casco balístico; también se informó de un artefacto explosivo que fue neutralizado en el lugar.

Este viernes, la FGE informó que se abrieron tres carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso, debido a la localización de cuatro personas sin vida el jueves.

Dos cuerpos, indicó, fueron hallados en un camino de terracería que conduce del poblado San Juan de Jacobo hacia Las Iguanas, en Concordia. Otra persona fue localizada sobre la carretera estatal La Cruz–Potrerillos, en el municipio de Elota, y otro cadáver en un camino de terracería que conduce de Choix a Agua Caliente de Vaca; además, se reportó el robo de nueve vehículos. Con información de La Jornada

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Inseguridad

Localizaciones


Sinaloa

Organizaciones


FGR

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

Selección de los editores
Las pesadillas del Tío Richie

Las pesadillas del Tío Richie
true

Pinzas al narcoestado mexicano de la 4T
Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, fue detenido y trasladado al penal del Altiplano tras una investigación federal por presunta extorsión y secuestro

FGR documenta presunta red de secuestro y extorsión ligada al CJNG y al alcalde de Tequila
Invitación. El intérprete evitó revelar spoilers sobre su show de medio tiempo y pidió al público dejarse llevar por la música.

Bad Bunny promete ‘una gran fiesta’ y llevará su cultura al Show de Medio Tiempo del Super Bowl
Conocer el saldo de tu Tarjeta del Bienestar es fundamental para administrar correctamente los recursos de los programas sociales del gobierno de México.

Pensión del Bienestar... ¿Cómo consultar el saldo de tu Tarjeta sin salir de casa?
Conocido como ‘El Carnicero de Lyon’, Klaus Barbie fue el responsable de miles de ejecuciones y deportaciones durante la Segunda Guerra Mundial.

‘El Carnicero de Lyon’, la historia del jefe nazi que asesinó a casi 4 mil 500 judíos y nunca se arrepintió
Debut. El exintegrante de One Direction se presentará por primera vez en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

¿Vas a ir? Confirma Zayn Malik tres conciertos en México y uno será en Monterrey
Donovan Carrillo encabezará la actividad mexicana en Milano-Cortina 2026, junto a Regina Martínez, Allan Corona, Sarah Schleper y Lasse Gaxiola, en la participación tricolor dentro de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Calendario de los atletas mexicanos en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026