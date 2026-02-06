Localizan fosa clandestina en Sinaola; peritos excavan bajo resguardo de fuerzas federales

CONCORDIA, SIN.- La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) inició trabajos periciales especializados tras el hallazgo de una fosa clandestina en una parcela ubicada entre las comunidades de El Verde y Zavala, en el municipio de Concordia.

De acuerdo con la información oficial, una denuncia anónima alertó que en un sitio cercano a un panteón había una fosa, por lo que peritos comenzaron excavaciones en el terreno. Hasta el momento no se ha informado si se han localizado indicios de restos humanos.

TE PUEDE INTERESAR: Cae ‘El Flaco’, operador de ‘Los Salazar’ del Cártel de Sinaloa, junto a 29 cómplices: Harfuch

Desde la mañana del jueves, con presencia de elementos militares y de la Guardia Nacional, las labores se mantuvieron de manera reservada para medios de comunicación y personas externas, según el reporte.

El gobernador Rubén Rocha Moya informó que desde el 1 de febrero se mantiene un operativo en Concordia con un grupo de mil 190 elementos de seguridad federal y estatal: 800 del Ejército, 100 de la Guardia Nacional, 270 de fuerzas especiales y tres células de inteligencia, con el objetivo de localizar a 10 trabajadores mineros que fueron “levantados” el 23 de enero por un grupo de civiles armados.

TE PUEDE INTERESAR: Conade incrementa becas a deportistas: pasan de 9 mil a 26 mil pesos con Rommel Pacheco

Por su parte, la Secretaría de Marina reportó que el jueves fueron localizados y deshabilitados 10 campamentos clandestinos de la delincuencia organizada en las poblaciones de Los Naranjos y El Verde, también en Concordia, además del aseguramiento de equipo balístico, mil 600 cartuchos, 46 cargadores, cuatro chalecos y un casco balístico; también se informó de un artefacto explosivo que fue neutralizado en el lugar.

Este viernes, la FGE informó que se abrieron tres carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso, debido a la localización de cuatro personas sin vida el jueves.

Dos cuerpos, indicó, fueron hallados en un camino de terracería que conduce del poblado San Juan de Jacobo hacia Las Iguanas, en Concordia. Otra persona fue localizada sobre la carretera estatal La Cruz–Potrerillos, en el municipio de Elota, y otro cadáver en un camino de terracería que conduce de Choix a Agua Caliente de Vaca; además, se reportó el robo de nueve vehículos. Con información de La Jornada