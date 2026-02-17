Loret: Como ‘un mal presidente’, así retrata Scherer a AMLO en su libro ‘Ni venganza ni perdón’
El periodista advierte que Scherer Ibarra exhibe a un mandatario ‘desordenado. Sin método. Gobernando a golpe de antojos’, lo que resulta trascendente porque no es un señalamiento de la oposición ni de la prensa, sino de alguien que perteneció al círculo más cercano del poder
CDMX.- Julio Scherer Ibarra, el exconsejero presidencial, constituye un “retrato atroz” del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y lo dibuja como “un mal presidente”, afirma el periodista Carlos Loret de Mola sobre el libro “Ni venganza ni perdón”.
“Un mal presidente. Así de fácil podría sintetizarse cómo Julio Scherer Ibarra dibuja al que era su jefe y ‘hermano’, Andrés Manuel López Obrador”, escribe hoy el editorialista en su columna “Historias de Reportero”.
De acuerdo con el análisis hecho por Loret de Mola, uno de los periodistas más críticos del llamado gobierno de la Cuarta Transformación (4T), el reciente libro publicado por Scherer Ibarra en coautoría con el periodista Jorge Fernández Menéndez es un testimonio despiadado sobre la incompetencia administrativa de Andrés Manuel López Obrador.
Su exconsejero –señala el periodista– describe a un mandatario “desordenado. Sin método. Gobernando a golpe de antojos. Sin evaluación. Con diagnósticos equivocados que no se corrigen. Capricho en vez de ciencia. Intuición en vez de medición”.
“Ni venganza ni perdón” ha cimbrado en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, debido a que denuncia una serie de presuntos actos de corrupción cometidos por funcionarios del círculo cercano del tabasqueño, así como nexos de personajes como Jesús Ramírez, exvocero presidencial, con figuras polémicas, como el “Rey del Huachicol”, Sergio Carmona.
Los personajes aludidos han negado los señalamientos de Julio Scherer e incluso la presidenta Claudia Sheinbaum, además de negar fisuras en su gobierno, descartó ordenar una investigación a partir de esas acusaciones, exhortando al autor a denunciar en caso de tener pruebas.
“Pues no, no veo ninguna necesidad (de investigar). ¿Por qué no siguen investigando a García Luna? ¿Por qué no hablan de García Luna?”, reaccionó la mandataria.
LORET: EL DE AMLO FUE UN GOBIERNO ‘AL AVENTÓN’
Para el periodista Carlos Loret de Mola la administración de Andrés Manuel López Obrador fue un gobierno “al aventón”, de lo que asegura da cuenta el libro “Ni venganza ni perdón”; desde la fallida creación de academias de beisbol –encargadas sin presupuesto ni estructura administrativa– hasta la cancelación del aeropuerto de Texcoco.
“Desde el desabasto de medicinas hasta el beisbol, desde el manejo de la pandemia hasta la generación de energía eléctrica, el libro nos regala un testimonio de primera mano sobre el estilo personal de gobernar de López Obrador. Ese gobierno ‘al aventón’ se sostuvo años gracias a la saliva del presidente”, refiere.
Ese “retrato atroz” hecho por Scherer, señala el periodista, “explica por qué hoy se está derrumbando todo” y resulta especialmente relevante porque proviene de alguien que estuvo en el círculo más cercano del poder, no de la prensa crítica ni de la oposición.
¿Esto no es muestra de debilidad de la presidenta?#Loret en @latinus_us pic.twitter.com/bMYIS9tMaI— Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) February 12, 2026
“Me parece muy trascendente que lo diga el segundo hombre más poderoso del gobierno durante los primeros tres años de ese sexenio. Porque cada vez tienen menos rincones donde esconderse: ya no es la prensa independiente, la oposición partidista o Estados Unidos.
“Ya se lo están diciendo entre ellos. Y eso termina otorgando un sello de validez a las investigaciones periodísticas y las críticas que se vienen haciendo hace años”, asevera.
La presidenta Claudia Sheinbaum, pese a enfrentar presiones presupuestales, retos de seguridad y desaceleración económica, ha defendido la continuidad de los proyectos estratégicos de López Obrador, a quien incluso ha calificado como el mejor presidente de México.
Sin embargo, Loret de Mola señala que desde que AMLO no está “se empezó a caer todo”, porque el suyo fue un gobierno de “saliva” y, ante el desgaste, comienza a perder “su condición de víctima eterna”.
“No se hicieron las academias de beisbol, el AIFA sigue operando muy por debajo de su capacidad, Dos Bocas se tardó el triple y costó el triple, hubo 800 mil muertos en la pandemia, falta energía eléctrica para atraer inversiones... se descarrila el Tren Maya, también el Interoceánico... El etcétera es interminable”, expone en su artículo.
