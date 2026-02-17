Loret: Como ‘un mal presidente’, así retrata Scherer a AMLO en su libro ‘Ni venganza ni perdón’

CDMX.- Julio Scherer Ibarra, el exconsejero presidencial, constituye un “retrato atroz” del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y lo dibuja como “un mal presidente”, afirma el periodista Carlos Loret de Mola sobre el libro “Ni venganza ni perdón”.

“Un mal presidente. Así de fácil podría sintetizarse cómo Julio Scherer Ibarra dibuja al que era su jefe y ‘hermano’, Andrés Manuel López Obrador”, escribe hoy el editorialista en su columna “Historias de Reportero”.

De acuerdo con el análisis hecho por Loret de Mola, uno de los periodistas más críticos del llamado gobierno de la Cuarta Transformación (4T), el reciente libro publicado por Scherer Ibarra en coautoría con el periodista Jorge Fernández Menéndez es un testimonio despiadado sobre la incompetencia administrativa de Andrés Manuel López Obrador.

Su exconsejero –señala el periodista– describe a un mandatario “desordenado. Sin método. Gobernando a golpe de antojos. Sin evaluación. Con diagnósticos equivocados que no se corrigen. Capricho en vez de ciencia. Intuición en vez de medición”.

“Ni venganza ni perdón” ha cimbrado en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, debido a que denuncia una serie de presuntos actos de corrupción cometidos por funcionarios del círculo cercano del tabasqueño, así como nexos de personajes como Jesús Ramírez, exvocero presidencial, con figuras polémicas, como el “Rey del Huachicol”, Sergio Carmona.

Los personajes aludidos han negado los señalamientos de Julio Scherer e incluso la presidenta Claudia Sheinbaum, además de negar fisuras en su gobierno, descartó ordenar una investigación a partir de esas acusaciones, exhortando al autor a denunciar en caso de tener pruebas.

“Pues no, no veo ninguna necesidad (de investigar). ¿Por qué no siguen investigando a García Luna? ¿Por qué no hablan de García Luna?”, reaccionó la mandataria.