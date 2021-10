$!Los desaparecidos, el drama sin respuestas

Yacen en fosas clandestinas esparcidas por el desierto, amontonados en fosas comunes o descuartizados y esparcidos por laderas resecas. Enterrados sin nombre, a menudo lo único que queda de ellos una vez que sus cuerpos han desaparecido son los restos vacíos de una persona: una sudadera ensangrentada, una blusa con volantes, un vestido hecho jirones.

En todo México, las madres deambulan bajo el sol abrasador, hurgando en la tierra y olfateando el olor revelador de la carne en descomposición, con la esperanza de encontrar un resto que apunte a su hijo o hija que ha desaparecido.

Para la mayoría, las respuestas nunca llegan.

Un fotógrafo de The New York Times documentó su búsqueda y la ropa que se encontró con los cuerpos no identificados después de que los trabajadores del laboratorio forense la mostraran. “Es una incertidumbre horrible que no le deseo a nadie”, dijo Noemy Padilla Aldáz, que ha pasado dos años buscando a su hijo, Juan Carlos, que tenía 20 años cuando desapareció después de terminar su turno nocturno en una taquería local.

“Si supiera que está muerto; entonces, sabría que no está sufriendo”, dijo. “Pero no lo sabemos, y es como una tortura”.

México se acerca a un hito sombrío: 100 mil personas desaparecidas, según la Comisión Nacional de Búsqueda, que lleva un registro que se remonta a 1964.

En un país asolado por una interminable guerra contra el narcotráfico, la muerte puede parecer omnipresente. La tasa de homicidios aumenta de manera inexorable y ya supera los 30 mil al año. En los noticieros aparecen imágenes grotescas de cuerpos colgados en puentes o arrojados en los bordes de las carreteras como advertencia. Las técnicas de tortura reciben apodos.

Sin embargo, la desaparición puede ser el golpe más cruel. Priva a las familias de un cuerpo que llorar, de respuestas, incluso de la simple certeza, y el consuelo, de la muerte.