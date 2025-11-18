Los jóvenes sí leen... los adultos ya no: INEGI exhibe brecha generacional

CDMX.- El recién publicado Módulo sobre Lectura (MOLEC) 2025 del INEGI revela que los jóvenes mexicanos de 12 a 24 años son quienes conservan con mayor fuerza el hábito de la lectura: 89.1% de este grupo declaró haber leído al menos un libro, revista o contenido digital en el último año.

La brecha generacional se confirma al comparar con otros rangos de edad: las personas de 25 a 39 años registraron una tasa de lectura de 85.7%, mientras que los grupos de 40 a 59 años y de 60 o más años presentaron porcentajes de 74.2% y 66.8%, respectivamente.

TE PUEDE INTERESAR: Prohíben corridos tumbados y reguetón en desfile por la Revolución Mexicana

Los jóvenes no sólo leen más, sino que lo hacen de forma más diversa: el reporte señala que el 52.3% de los jóvenes de 12 a 24 años leyó novelas, cuentos o poesía; además, 37.5% accedió a libros electrónicos y 62.2% consultó páginas de internet, foros o blogs.

La escuela sigue siendo el motor principal del hábito: 94.4% de la población de 12 a 29 años que asiste a clases declaró haber leído algo en el último año, frente a 82.5% de quienes ya no estudian.

TE PUEDE INTERESAR: Productores de Chihuahua irrumpen con tractores en el Centro: rechazan Ley de Aguas de Sheinbaum

En el conjunto de todas las edades, ocho de cada 10 personas alfabetas declararon haber leído al menos uno de los materiales incluidos por el MOLEC en el último año. De esos materiales, los libros se mantienen como el soporte más habitual, con 62.5% de lectura, seguidos por contenidos digitales con 45.7%.

Estos datos contrastan con otros reportes que muestran una caída generalizada de la lectura entre la población adulta mayor. Sin embargo, el nuevo registro muestra que los jóvenes podrían ser el motor de una renovación del hábito lector en México.

La información abre oportunidades para políticas públicas de fomento de la lectura que reconozcan el papel activo de los jóvenes y su relación con formatos digitales, mientras plantean el reto de acercar el hábito a los grupos de mayor edad. Con información de Milenio e INEGI