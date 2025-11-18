Los jóvenes sí leen... los adultos ya no: INEGI exhibe brecha generacional

Noticias
/ 18 noviembre 2025
    Los jóvenes sí leen... los adultos ya no: INEGI exhibe brecha generacional
    El 52.3% de los jóvenes de 12 a 24 años leyó novelas, cuentos o poesía; además, 37.5% accedió a libros electrónicos y 62.2% consultó páginas de internet, /FOTO: CUARTOSCURO

COMPARTIR

TEMAS


Lectura

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


INEGI

El Módulo sobre Lectura 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía revela que casi nueve de cada diez jóvenes entre 12 y 24 años leyeron al menos un libro, revista o contenido digital en el último año, mientras que las tasas disminuyen en edades mayores

CDMX.- El recién publicado Módulo sobre Lectura (MOLEC) 2025 del INEGI revela que los jóvenes mexicanos de 12 a 24 años son quienes conservan con mayor fuerza el hábito de la lectura: 89.1% de este grupo declaró haber leído al menos un libro, revista o contenido digital en el último año.

La brecha generacional se confirma al comparar con otros rangos de edad: las personas de 25 a 39 años registraron una tasa de lectura de 85.7%, mientras que los grupos de 40 a 59 años y de 60 o más años presentaron porcentajes de 74.2% y 66.8%, respectivamente.

TE PUEDE INTERESAR: Prohíben corridos tumbados y reguetón en desfile por la Revolución Mexicana

Los jóvenes no sólo leen más, sino que lo hacen de forma más diversa: el reporte señala que el 52.3% de los jóvenes de 12 a 24 años leyó novelas, cuentos o poesía; además, 37.5% accedió a libros electrónicos y 62.2% consultó páginas de internet, foros o blogs.

La escuela sigue siendo el motor principal del hábito: 94.4% de la población de 12 a 29 años que asiste a clases declaró haber leído algo en el último año, frente a 82.5% de quienes ya no estudian.

TE PUEDE INTERESAR: Productores de Chihuahua irrumpen con tractores en el Centro: rechazan Ley de Aguas de Sheinbaum

En el conjunto de todas las edades, ocho de cada 10 personas alfabetas declararon haber leído al menos uno de los materiales incluidos por el MOLEC en el último año. De esos materiales, los libros se mantienen como el soporte más habitual, con 62.5% de lectura, seguidos por contenidos digitales con 45.7%.

Estos datos contrastan con otros reportes que muestran una caída generalizada de la lectura entre la población adulta mayor. Sin embargo, el nuevo registro muestra que los jóvenes podrían ser el motor de una renovación del hábito lector en México.

La información abre oportunidades para políticas públicas de fomento de la lectura que reconozcan el papel activo de los jóvenes y su relación con formatos digitales, mientras plantean el reto de acercar el hábito a los grupos de mayor edad. Con información de Milenio e INEGI

Temas


Lectura

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


INEGI

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Agregó que Trump ha propuesto en otras ocasiones intervenir militarmente en México.

Niega Sheinbaum que intervención militar de Trump sea posible
La regidora Karina Aurora de Jesús Díaz Hernández fue asesinada en Palizada, Campeche, tras un ataque con arma de fuego; la Fiscalía Estatal abrió una investigación para identificar a los responsables.

Asesinan a la regidora de Palizada, Campeche, Karina Díaz Hernández
Una investigación reveló que Rommel Pacheco declaró una propiedad inexistente en San Crisanto y omitió una casa en Mérida adquirida con Paola Espinosa, cuyas versiones y documentos oficiales contradicen sus declaraciones patrimoniales.

Rommel Pacheco manipuló su declaración patrimonial para ocultar una propiedad en Mérida
Vista aérea de un barrio afectado por la avalancha en Mocoa, en abril de 2017.

Entre el temor y la esperanza, el cambio climático mundial marca a la juventud
Dos influencers originarios de Bélgica lograron burlar la seguridad del museo Louvre y colgaron un cuadro con una foto de ambos en la sala en la que se expone La Gioconda.

Tiktokers burlan seguridad del museo Louvre y cuelgan una foto cerca de la Mona Lisa
La Secretaría de Educación Pública (SEP) resuelve la incertidumbre sobre la suspensión de actividades académicas, aclarando si el jueves 20 de noviembre habrá clases.

La SEP aclara si habrá clases este jueves 20 de noviembre para kínder, primaria y secundaria
Los Saraperos de Saltillo dieron a conocer el calendario con el que afrontarán la Temporada 2026 de la LMB, un año en el que disputarán 93 juegos y abrirán en casa el 17 de abril ante los Toros de Tijuana.

Saraperos revela su calendario oficial para la Temporada 2026 de la LMB: arranque en casa ante Toros de Tijuana
Personajes. Bo Bragason y Benjamin Evan Ainsworth dan vida a ‘Zelda’ y ‘Link’ en la esperada adaptación.

¡Aún hay que esperar! Nintendo muestra primeras imágenes del live action de ‘Zelda’