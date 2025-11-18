Productores de Chihuahua irrumpen con tractores en el Centro: rechazan Ley de Aguas de Sheinbaum

CHIHUAHUA, CHI.- Decenas de agricultores y productores de la asociación Agricultores Unidos de Chihuahua realizaron este martes una manifestación en la capital del estado para expresar su rechazo a la nueva Ley General de Aguas, impulsada por el gobierno federal. La protesta inició en la zona Centro y avanzó hasta el Congreso local, donde exigieron a los legisladores votar en contra de la iniciativa.

Los manifestantes arribaron con tractores y mantas donde se leía “No a la Ley de Aguas Nacionales”, así como mensajes dirigidos a los diputados para solicitar su respaldo. Representan principalmente a productores y ganaderos de la región centro-sur de Chihuahua.

De acuerdo con su posicionamiento, la propuesta enviada recientemente por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso de la Unión impactaría negativamente al campo mexicano. Entre sus preocupaciones destacan la posible prohibición de transferir concesiones de uso de agua para riego entre familiares, práctica común en comunidades agrícolas.

Asimismo, señalaron que la ley limitaría la construcción de “presones” o pequeñas represas en los ranchos, infraestructura que consideran esencial para la actividad ganadera en zonas de alta sequía. Advirtieron que estas restricciones pondrían en riesgo la productividad y sostenibilidad de sus unidades de producción.

Los agricultores insistieron en que la iniciativa no contempla la realidad del campo chihuahuense y alertaron que su aprobación profundizaría las dificultades que ya enfrentan por falta de agua y altos costos de operación. Por ello, solicitaron ser recibidos por alguno de los legisladores para presentar sus inquietudes y propuestas.

Hasta el cierre de la protesta, los productores permanecían a la espera de una reunión formal con representantes del Congreso estatal. Advirtieron que mantendrán movilizaciones en caso de no obtener respuesta. Con información de El Universal