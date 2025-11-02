Luchan por su vida tras tragedia en Hermosillo: 15 hospitalizados y dos en estado crítico

HERMOSILLO, SON.- La Secretaría de Salud federal informó que 15 personas resultaron lesionadas y permanecen hospitalizadas tras la explosión registrada el pasado sábado 1 de noviembre en una tienda Waldo’s de Hermosillo, Sonora, incidente que dejó además 23 fallecidos, incluidos cuatro menores de edad.

En su último reporte, la dependencia detalló que 10 de los heridos fueron dados de alta por mejoría y cinco permanecen internados, dos de ellos en estado crítico. Entre los pacientes graves se encuentran una mujer de 20 años y un hombre de 81, ambos hospitalizados en la Clínica del Noroeste, un centro médico privado.

Los otros tres lesionados se recuperan en instituciones públicas: un hombre de 36 años en el ISSSTESON, una joven de 16 años en el Hospital Infantil del Estado de Sonora, y una mujer de 64 años en el IMSS Hospital General de Zona No. 14, todos reportados en condición estable.

La Secretaría de Salud aseguró que mantiene comunicación permanente con el gobierno de Sonora para garantizar la atención médica y el seguimiento de los pacientes. En caso de requerirse, se contempla su traslado a hospitales de alta especialidad en la Ciudad de México.

El organismo explicó que la decisión de mantener a los heridos en hospitales de Hermosillo fue tomada por sus familiares, quienes han recibido apoyo de personal médico, psicológico y social.

El siniestro, ocurrido alrededor de las 14:00 horas del sábado, provocó un incendio de gran magnitud en la tienda departamental, ubicada en una zona comercial del norte de la ciudad. Tras la explosión, se evacuaron locales cercanos y se desplegó un operativo conjunto de bomberos, Protección Civil, Cruz Roja y Ejército Mexicano.

Autoridades estatales indicaron que las causas del estallido aún se investigan, aunque los primeros peritajes apuntan a una acumulación de gas en el área de almacenamiento del inmueble. La Fiscalía General de Justicia de Sonora abrió una carpeta de investigación para determinar responsabilidades.

Protección Civil estatal reiteró su llamado a la ciudadanía a evitar acercarse a la zona del siniestro, que permanece acordonada por riesgos estructurales. “La prioridad es la seguridad y la atención médica de las víctimas”, señaló la dependencia. Con información de El Universal