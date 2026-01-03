Maduro visitó México tres veces con AMLO; crisis con EU reaviva tensión regional

3 enero 2026
    Para la investidura de Claudia Sheinbaum el 1 de octubre de 2024, Maduro no asistió pese a estar invitado. FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

Tres visitas en el sexenio pasado y una ausencia en la toma de posesión de Sheinbaum: el paso de Nicolás Maduro por México vuelve a colocarse bajo lupa

CDMX.- Nicolás Maduro visitó México en tres ocasiones durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en un periodo marcado por tensiones diplomáticas y señalamientos en su contra desde Washington, de acuerdo con recuentos publicados este sábado.

La primera visita ocurrió el 1 de diciembre de 2018, cuando Maduro asistió en la Ciudad de México a la ceremonia de investidura de López Obrador, en el arranque del sexenio.

La segunda se registró el 17 de septiembre de 2021, con su participación en la VI Cumbre de la CELAC realizada en la capital del país. Su presencia cobró relevancia internacional porque, en marzo de 2020, el gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura, bajo acusaciones vinculadas con narcotráfico.

La tercera visita fue el 22 de octubre de 2023, cuando acudió al “Encuentro por una Vecindad Fraterna y con Bienestar”, convocado por López Obrador en Chiapas para abordar la crisis migratoria. En esa reunión participaron también mandatarios de Cuba, Colombia, Honduras y Haití, además de representantes diplomáticos de países de la región.

Para la investidura de Claudia Sheinbaum el 1 de octubre de 2024, Maduro no asistió pese a estar invitado; en su lugar envió un mensaje de felicitación en el que habló de una “historia de hermandad” entre ambos países y de continuidad en la relación bilateral.

El recuento se reactivó este sábado 3 de enero de 2026, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que fuerzas estadounidenses realizaron una operación nocturna en Venezuela y que Maduro fue “capturado”; en paralelo, el gobierno venezolano denunció una “agresión militar”.

La jornada provocó reacciones internacionales y abrió un nuevo episodio de tensión regional, con llamados a contener la escalada y a privilegiar los cauces diplomáticos ante el impacto político y de seguridad que podría derivarse de la operación. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

