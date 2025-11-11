Maestros de la CNTE preparan paro nacional e impacto vial en 30 estados

Noticias
/ 11 noviembre 2025
    Maestros de la CNTE preparan paro nacional e impacto vial en 30 estados
    Las protestas incluirán cierres de calles, tomas de plazas y casetas de peaje. /FOTO: ESPECIAL

La coordinadora magisterial exige la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007, la eliminación de las reformas educativas de las administraciones anteriores, la reinstalación de la mesa nacional de trabajo y la reactivación de mesas estatales

CDMX.- La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció un paro nacional de actividades de 48 horas para los días 13 y 14 de noviembre, que incluirá manifestaciones simultáneas en más de 30 entidades federativas.

En un comunicado difundido este lunes, la CNTE señaló que la medida busca presionar al gobierno federal tras considerar que no se han atendido sus demandas históricas. Entre sus exigencias están: la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación total de las reformas educativas impulsadas por los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, así como la reinstalación de la mesa nacional de trabajo y la reactivación de las mesas estatales que, dicen, fueron suspendidas.

Las acciones anunciadas incluirán cierres de avenidas, tomas de plazas públicas, casetas de peaje y concentraciones frente al Palacio Nacional y el Congreso de la Unión en la Ciudad de México. En su pronunciamiento también advirtieron que si no obtienen avances concretos, estas movilizaciones serán solo el inicio de un plan mayor.

La CNTE precisó que las actividades darán inicio a las 8:00 a.m. del jueves 13. En la capital, se prevé un plantón en el Zócalo y marchas hacia la sede del Poder Legislativo. Mientras tanto, en entidades como Oaxaca, Chiapas, Guerrero y otras, se espera una participación amplia de secciones estatales que apoyarán el paro.

Las autoridades de la Ciudad de México ya han comenzado a implementar medidas de anticipación ante la posibilidad de bloqueos en puntos como el Centro Histórico y casetas de peaje, dada la magnitud anunciada. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

