Concentran 12 penales más de la mitad de líneas telefónicas vinculadas a extorsiones

12 centros penitenciarios en México concentran más de la mitad de las líneas telefónicas que han sido denunciadas por extorsión, aseguró el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

En informe del Gabinete de Seguridad, el funcionario federal explicó que para inhibir el delito y proteger a la población, se han emprendido acciones como bloquear las señales de antenas de comunicación en los penales de Altamira y Matamoros, Tamaulipas, y el bloqueo de servicios 3G y 4G en alrededores del penal de Santa Marta Acatitla, en la Ciudad de México.

García Harfuch aseguró que para el primer trimestre de 2026 estarán bloqueados los 14 reclusorios federales y los 13 que hay en la Ciudad de México.

“Se han detectado que 12 centros penitenciarios concentran el 56 por ciento del total de las líneas telefónicas reportadas para extorsionar”, precisó.

Por otro lado, detalló que desde que inició la Estrategia Nacional contra la Extorsión se han llevado a cabo 730 revisiones en los 275 centros penitenciarios del País y se han realizado aseguramientos de teléfonos celulares, chips, drogas y varios tipos de armas.

El funcionario detalló además que se han reportado 2 mil 389 números telefónicos desde los que se hacen extorsiones, de los cuales el 33 por ciento se ha bloqueado. En ese sentido, han aumentado las denuncias a la línea de atención 089, donde se han recibido más de 83 mil llamadas.

Finalmente, dijo que con ello se evitó 75 por ciento de extorsiones y en 8 mil 862 de los casos sí se concretó la extorsión. Ante ello, se han abierto 2 mil 929 carpetas de investigación por extorsión y 478 personas han sido detenidas.