Con solo 56% de ocupación en vuelos, expertos prevén cierre definitivo de Magnicharters

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México
/ 14 abril 2026
    Con solo 56% de ocupación en vuelos, expertos prevén cierre definitivo de Magnicharters
    Ante esto, la presidenta Claudia Sheinbaum criticó que la empresa haya dejado de volar sin aviso y dijo que quien quiera quejarse acuda a Profeco. ARCHIVO

Magnicharters suspende vuelos y expertos advierten cierre definitivo, ya que cuentan con solo 3 aviones y meses de deudas salariales

Magnicharters, la aerolínea chartera, podría quedarse en tierra permanentemente, advierten expertos.

Aseguran que lleva años operando con dificultades; su tráfico de pasajeros se desplomó más de 70 por ciento en los últimos seis años y su factor de ocupación apenas es de 56 por ciento, lo que complica su regreso tras cancelar sus vuelos el sábado por dos semanas argumentando problemas logísticos.

Sin embargo, la crisis por la que atraviesa no es un tema nuevo y, según expertos, arrastra problemas desde hace 20 años.

https://vanguardia.com.mx/noticias/sheinbaum-senala-a-magnicharters-por-frenar-vuelos-de-un-dia-para-otro-profeco-la-busca-BJ19986711

"Es una empresa que históricamente ha carecido de recursos financieros suficientes. Sin embargo, había venido operando en condiciones ingeniosas" , acotó Rogelio Rodríguez, especialista del sector aéreo.

Su deteriorada capacidad financiera se hizo pública en diciembre pasado cuando un piloto se negó a despegar argumentando que la empresa llevaba meses sin pagar salarios.

Rodríguez dijo que Magnicharters no puede cubrir sus costos de operación, tiene problemas crediticios con Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), además de una deuda por servicios aeroportuarios y complementarios. Debido a que presta el servicio bajo una concesión, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), dijo, podría iniciar un proceso de revocación.

Rodrigo Pérez Alonso, experto en aviación, dijo que un avión con tres aviones y un factor de ocupación del 56 por ciento es difícil que retomar el vuelo. “Ya era una quiebra anunciada”, refirió.

Por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum criticó que la empresa haya dejado de volar sin aviso y dijo que quien quiera quejarse acuda a Profeco. Reconoció que el problema se concentraba más en el aeropuerto de Cancún, a donde acudió para ayudar a la gobernadora Mara Lezama.

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