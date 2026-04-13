Sheinbaum señala a Magnicharters por frenar vuelos ‘de un día para otro’; Profeco la busca

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/ 13 abril 2026
    Sheinbaum señala a Magnicharters por frenar vuelos ‘de un día para otro’; Profeco la busca
    Profeco reportó módulos sin personal y anunció acciones para ubicar a la empresa, mientras la SICT coordinó recolocaciones. ESPECIAL
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El gobierno federal atribuyó a una decisión repentina de Magnicharters la cancelación de vuelos y acusó falta de aviso a pasajeros

CDMX.- Ante la cancelación de vuelos por parte de Magnicharters, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó que la aerolínea “decidió dejar de volar” de un día para otro, y señaló que el caso es atendido por autoridades federales para que la empresa responda a las personas afectadas.

En su conferencia mañanera de este lunes 13 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que Magnicharters argumentó “problemas logísticos”, pero, dijo, suspendió operaciones sin avisar a las y los pasajeros, y remitió las quejas a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

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La mandataria explicó que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) coordinó con otras aerolíneas la recolocación de viajeros, y mencionó que la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, acudió al aeropuerto para atender a las personas afectadas.

Sheinbaum afirmó que Profeco mantiene el seguimiento del caso para que Magnicharters cumpla con sus obligaciones frente a usuarios, en tanto se revisan las quejas derivadas de las cancelaciones.

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Por su parte, Iván Escalante, titular de Profeco, refirió que se recolocó a personas que quedaron varadas en vuelos ya programados y advirtió que, en aeropuertos, los módulos de la aerolínea “ya no” cuentan con personal.

Escalante señaló que la empresa difundió un número telefónico, pero que no hubo respuesta y se dejó un mensaje grabado que remite a Profeco; añadió que hasta la noche del domingo se habían recibido ocho llamadas, en su mayoría de agentes de viajes, por el modelo de operación de Magnicharters.

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El funcionario indicó que ya existen conversaciones con la Cámara Nacional de Aerotransportes y que se realizará una visita a las instalaciones registradas de Magnicharters para ubicar interlocución en caso de que se presenten quejas de consumidores.

De acuerdo con reportes públicos, la suspensión fue atribuida por la empresa a “problemas logísticos” y se planteó la atención a pasajeros mediante canales de Profeco, mientras continúan los ajustes para el traslado de personas afectadas.

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