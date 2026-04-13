Sheinbaum señala a Magnicharters por frenar vuelos ‘de un día para otro’; Profeco la busca

CDMX.- Ante la cancelación de vuelos por parte de Magnicharters, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó que la aerolínea “decidió dejar de volar” de un día para otro, y señaló que el caso es atendido por autoridades federales para que la empresa responda a las personas afectadas. En su conferencia mañanera de este lunes 13 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que Magnicharters argumentó “problemas logísticos”, pero, dijo, suspendió operaciones sin avisar a las y los pasajeros, y remitió las quejas a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

La mandataria explicó que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) coordinó con otras aerolíneas la recolocación de viajeros, y mencionó que la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, acudió al aeropuerto para atender a las personas afectadas. Sheinbaum afirmó que Profeco mantiene el seguimiento del caso para que Magnicharters cumpla con sus obligaciones frente a usuarios, en tanto se revisan las quejas derivadas de las cancelaciones.

Por su parte, Iván Escalante, titular de Profeco, refirió que se recolocó a personas que quedaron varadas en vuelos ya programados y advirtió que, en aeropuertos, los módulos de la aerolínea “ya no” cuentan con personal. Escalante señaló que la empresa difundió un número telefónico, pero que no hubo respuesta y se dejó un mensaje grabado que remite a Profeco; añadió que hasta la noche del domingo se habían recibido ocho llamadas, en su mayoría de agentes de viajes, por el modelo de operación de Magnicharters.

El funcionario indicó que ya existen conversaciones con la Cámara Nacional de Aerotransportes y que se realizará una visita a las instalaciones registradas de Magnicharters para ubicar interlocución en caso de que se presenten quejas de consumidores. De acuerdo con reportes públicos, la suspensión fue atribuida por la empresa a “problemas logísticos” y se planteó la atención a pasajeros mediante canales de Profeco, mientras continúan los ajustes para el traslado de personas afectadas.

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