Marchan y exigen justicia por fallecimiento de Debanhi

CDMX.- Activistas, colectivos feministas, de búsqueda de personas y cientos de mujeres marcharon en varios estados de la República para exigir justicia por la muerte de Debanhi Escobar, alto a los feminicidios y el cese de la violencia contra las mujeres en el país.

Colectivos feministas, de búsqueda de personas desaparecidas en Guanajuato y cientos de estudiantes se integraron a la protesta nacional por el asesinato de Debanhi Escobar, con “rabia, dolor e indignación”.

En la manifestación exigieron al fiscal del estado, Carlos Zamarripa, y al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, que hagan su trabajo ante la violencia feminicida y desapariciones forzadas, pues de acuerdo a cifras oficiales del Secretariado “al menos 420 mujeres han desaparecido del 2000 al 2022”.

Asimismo, en Chiapas, cientos de mujeres vestidas de negro en señal de luto, partió del parque de La Juventud en la zona poniente a la plaza central al compás de los gritos: “Justicia, justicia”, “No estamos solas”, “Nos falta Debanhi, “Ni una más, ni una asesinada más”, “La policía no me cuida, me cuidan mis amigas”.

La marcha de unas 400 participantes se concentró afuera de la sede del gobierno estatal. Durante el mitin exigieron “alto al feminicidio y justicia para las mujeres”.

En Yucatán, un grupo de mujeres se manifestó en el centro histórico de Mérida donde alzaron la voz en contra de la violencia y feminicidios que afecta al país, luego del trágico caso de la muerte de Debhani.