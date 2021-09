Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García, no descarta buscar un puesto público (video)

La influencer y esposa del gobernador electo de Nuevo León, Mariana Rodríguez, dijo en entrevista que ‘si es por ayudar’, no descartaría contender en un futuro por un cargo público.

“Pues no lo descarto, porque la vida me ha puesto en lugares que no pensé tan pronto; si en algún momento lo considero o me lanzo para algo, mientras sea para ayudar y que sea algo que yo quiero y que nadie me imponga, pues lo haremos”.

En entrevista con Milenio, la esposa de Samuel García, dijo que no tomará las riendas del DIF, al considerar que es un ‘rol simbólico’ que se designa ‘en automático’ a las esposas de los mandatarios estatales. En su lugar, explica que con el fin de romper ese molde creará la oficina Amar a Nuevo León, donde trabajará con todas las Secretarías de la entidad.