Marina asegura 22 mil 800 vapeadores por 5.2 millones en el AICM

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/ 14 marzo 2026
    Marina asegura 22 mil 800 vapeadores por 5.2 millones en el AICM
    Elementos navales y el personal de aduanas identificaron los cargamentos antes de su ingreso. ESPECIAL
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Un operativo de revisión y análisis de riesgo frenó el ingreso de miles de cigarros electrónicos detectados con irregularidades

CDMX.- Personal de la Marina Armada, en coordinación con la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), aseguró alrededor de 22 mil 800 cigarros electrónicos, conocidos como vapeadores, con un valor aproximado en el mercado de 5.2 millones de pesos.

La Secretaría de Marina (Semar) informó que el aseguramiento se realizó durante operaciones de vigilancia y análisis de riesgo aplicadas a mercancías de importación, en las que se detectaron diversas irregularidades en la documentación, rutas logísticas y perfiles de los envíos.

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De acuerdo con la dependencia, los elementos navales y el personal de aduanas identificaron los cargamentos antes de su ingreso al mercado, con apoyo de binomios caninos.

La Semar precisó que, tras la revisión, la mercancía fue puesta a disposición de las autoridades competentes para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

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La institución señaló que este tipo de productos ilícitos suele estar vinculado a redes de contrabando y delincuencia organizada.

Añadió que los ingresos derivados de este tipo de actividades pueden utilizarse para financiar otras acciones criminales, por lo que el aseguramiento representa un impacto en sus estructuras financieras.

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