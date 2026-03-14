Monreal admite que el plan B sigue sin acuerdo y confía en destrabarlo con PT y Verde

CDMX.- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que, tras las negociaciones que concluyeron esta madrugada en la Secretaría de Gobernación para buscar un acuerdo de la coalición oficialista en torno al plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum, todavía no existe un acuerdo definitivo.

En entrevista, sostuvo que en este primer encuentro en Bucareli percibió “una actitud positiva del PT y del Verde” para avanzar hacia un consenso, al considerar que el objetivo no sólo es el contenido de la reforma, sino la continuidad de la alianza para futuros actos legislativos y políticos.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a profesor en Playa del Carmen por presunta corrupción de menores tras intoxicación de alumnas

Monreal afirmó que observa “buen ánimo” para revisar, dialogar y profundizar en la redacción de los artículos que se incluirían en la iniciativa presidencial, y dijo que existe disposición para construir el mejor acuerdo posible.

Cuestionado sobre si el encuentro representó una “operación cicatriz” entre Morena y sus aliados luego del voto en contra del PT y del PVEM a la reforma electoral, respondió que no fue necesario y atribuyó el acercamiento a la presidenta Sheinbaum.

TE PUEDE INTERESAR: Jubilados de empresas energéticas reciben pensiones superiores al millón de pesos

Señaló que, tras el rechazo del proyecto, la Presidenta se reunió con legisladores de la alianza y los llamó a buscar una salida para evitar que la coalición “se diluya” o “se ponga en riesgo”, lo que calificó como un gesto de “generosidad”.

Sin embargo, reiteró que el acuerdo aún no está resuelto y subrayó la necesidad de mantener la unidad del movimiento, en un contexto que describió como de hostilidad y amenaza del gobierno norteamericano contra México, con descalificaciones frecuentes.

TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a pareja por posesión de armas y narcóticos, en NL

El también presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro sostuvo que ese escenario obliga a priorizar la cohesión nacional y consideró que, incluso tratándose de reformas constitucionales, estos temas resultan menores frente a la necesidad de unidad.

Monreal agregó que este fin de semana continuarán las negociaciones con la Secretaría de Gobernación, en espera de que llegue la iniciativa presidencial del plan B, sin que se haya definido si será enviada primero a la Cámara de Diputados o al Senado.