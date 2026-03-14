Joven amputado denuncia robo de 13 mil pesos y agresiones de militares en revisión en Nuevo Laredo

REYNOSA, TAMPS.- Bryan Eduardo Bustos García, quien hace seis años fue herido por una bala disparada por militares mientras caminaba por el camellón del bulevar Las Torres en Nuevo Laredo, Tamaulipas, denunció que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) le habrían robado 13 mil pesos en efectivo durante una revisión frente a su domicilio en la colonia Buenavista.

El joven señaló que, tras el incidente del 31 de enero de 2020, perdió la pierna izquierda y que los hechos recientes lo hicieron sentirse temeroso. “Yo venía de trabajar limpiando vidrios cuando me tocó una bala perdida. No pudieron salvar mi pierna y me la tuvieron que amputar”, recordó.

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De acuerdo con su testimonio, el viernes 13 de marzo llegaba a su vivienda en una camioneta Grand Cherokee 2017, acompañado de su cuñado Edgar Noé Gómez Zúñiga, de 25 años, y del mecánico Jesús Gerardo Briones Hernández, de 27.

Bustos García relató que los militares que se desplazaban en unidades identificadas con los números 0916333 y 0916375 lo interceptaron para una supuesta revisión de rutina en la calle Privada Londres. “Yo venía llegando a mi domicilio y por el retrovisor observé que ya tenía a los soldados atrás. Cuando quise abrir la puerta, ellos ya estaban abajo y me dijeron que era una revisión de rutina”, explicó.

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Añadió que durante la inspección revisaron su teléfono celular y el interior del vehículo. Al concluir, dijo, se percató de un faltante de dinero en el bolso de su esposa.

“Tenía 20 mil pesos en efectivo y cuando revisé la bolsa ya nada más había siete mil. Les dije que me faltaba dinero y me respondieron que ellos no habían agarrado nada”, afirmó.

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Su esposa, María José Lailson, de 28 años, señaló que al intentar acercarse a la revisión fue agredida verbalmente. “Nos empezaron a gritar con muchas groserías, que nos alejáramos. Yo les dije que no me hablaran así, que era mi esposo, pero no les importó”, declaró.

Tras una discusión, el joven indicó que los militares le solicitaron acudir a la Fiscalía General de la República para presentar una denuncia, a fin de que se investiguen los hechos.