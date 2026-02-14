Marina asegura vehículos y presunta droga en Michoacán; erradica 34 plantíos de amapola en Nayarit

Noticias
/ 14 febrero 2026
    Marina asegura vehículos y presunta droga en Michoacán; erradica 34 plantíos de amapola en Nayarit
    La Semar informó el aseguramiento de chalecos tácticos, placas balísticas, cargadores, una fornitura, un radio sin batería. ESPECIAL
Carlos M.M.
Carlos M.M.

Las acciones se concentraron en Lázaro Cárdenas y Aquila, así como en el municipio Del Nayar, con destrucción de plantíos de amapola

CDMX.- Personal de la Secretaría de Marina (Semar) realizó aseguramientos de vehículos y presunta droga en Michoacán, y erradicó cultivos de amapola en Nayarit, como parte de acciones contra organizaciones delictivas en ambos estados.

De acuerdo con el reporte, en Michoacán las acciones se concentraron en los municipios de Lázaro Cárdenas y Aquila, mientras que en Nayarit se desarrollaron en los poblados Guacamayas y El Maguey, del municipio Del Nayar.

TE PUEDE INTERESAR: Narcos enviaron a sus hijos a internado de élite en Florida; EU multa a IMG Academy por pagos y contratos

En Lázaro Cárdenas, integrantes de la Décima Sexta Zona Naval realizaron recorridos de disuasión y vigilancia en colonias como El Limón, Las Peñitas y Caleta de Campos, donde aseguraron seis vehículos: dos tractocamiones, un automóvil y dos motocicletas con reporte de robo.

En el poblado El Habillal, la Semar informó el aseguramiento de chalecos tácticos, placas balísticas, cargadores, una fornitura, un radio sin batería y una bolsa con hierba verde seca con características similares a la mariguana, con un peso aproximado de 200 gramos.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a presuntos responsables de la balacera contra el bar ‘Sala de Despecho’ Puebla

Cerca de Caleta de Campos, personal del Plan Michoacán por la Paz y Justicia localizó una camioneta tipo pick up con impactos de bala; en el interior se hallaron, entre otros artículos, un chaleco táctico, cartuchos de diversos calibres, plantas y semillas con características similares a la mariguana, así como dosis de cristal e identificaciones.

En el municipio de Aquila, Michoacán, se aseguró otro vehículo sin reporte de robo, que presentaba un impacto de arma de fuego y daños; en la cajuela fueron localizados un casco balístico y una bolsa de plástico con mariguana.

En Nayarit, la Marina reportó que localizó y erradicó 34 plantíos de amapola en Guacamayas y El Maguey, municipio Del Nayar, con un área aproximada de 83 mil 800 metros cuadrados, y la destrucción de alrededor de un millón 676 mil plantas.

