Narcos enviaron a sus hijos a internado de élite en Florida; EU multa a IMG Academy por pagos y contratos

/ 14 febrero 2026
    Narcos enviaron a sus hijos a internado de élite en Florida; EU multa a IMG Academy por pagos y contratos
    La autoridad concluyó que la escuela mantuvo contratos y cobros durante años y le impuso un acuerdo por 1.7 millones de dólares. ESPECIAL

Un documento del Tesoro de Estados Unidos expuso cómo hijos de dos personas sancionadas por vínculos con un cártel fueron inscritos en un internado de élite en Florida

CDMX.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos reportó que IMG Academy, un internado de élite con campus en Bradenton, Florida, llegó a un acuerdo por 1 millón 720 mil dólares tras aparentes violaciones a sanciones antinarcóticos vinculadas con la inscripción de dos estudiantes-atletas: hijos de dos personas sancionadas por sus lazos con un cártel de drogas con sede en México.

En el documento, la autoridad indicó que la academia mantuvo durante años contratos de matrícula con dos individuos identificados como “SDN 1” y “SDN 2”, sancionados bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico por brindar apoyo financiero y servicios a una organización mexicana del narcotráfico y/o a su líder principal.

Según el reporte, entre 2018 y 2022 IMG Academy celebró acuerdos anuales de inscripción con los dos sancionados y recibió y procesó pagos de colegiatura y cargos relacionados derivados de esos contratos, destinados a la asistencia de sus hijos en el internado.

Por el primer estudiante, las obligaciones de pago variaron, de acuerdo con cada contrato, entre 47 mil 026 dólares por medio semestre y 98 mil 867 dólares por un año académico completo, con renovaciones por cinco ciclos escolares hasta su graduación en la primavera de 2023.

En el segundo caso, el documento señaló montos anuales que oscilaron entre 100 mil 549 y 102 mil 235 dólares por cada año académico completo, e indicó que los contratos hacían responsables de manera incondicional a los padres del pago de matrícula, alojamiento y gastos adicionales. El reporte también menciona que el estudiante se retiró en junio de 2022.

La autoridad estadounidense agregó que la academia recibió pagos mediante transferencias bancarias de terceros y cargos a tarjetas de crédito registradas, así como transferencias de personas y entidades no designadas ubicadas principalmente en México; además, saldos a favor en cuentas de los estudiantes fueron aplicados a ciclos escolares posteriores.

En su evaluación, el Tesoro afirmó que IMG Academy mostró “desprecio temerario” por los requisitos de sanciones, al omitir verificaciones mínimas que habrían permitido detectar que los nombres proporcionados coincidían con entradas en la Lista SDN, lo que —según el reporte— permitió múltiples infracciones durante un periodo prolongado.

El acuerdo, añadió, abarca 89 ocasiones entre 2019 y 2025 en las que la escuela realizó transacciones o mantuvo contratos con los individuos sancionados. La OFAC consideró las violaciones como “no graves”, pero tomó en cuenta que la academia no reveló voluntariamente las faltas y que informó cuando ya había una investigación en curso; también señaló medidas correctivas, cambios tras una nueva propiedad en junio de 2023, y la implementación de un programa de cumplimiento y cooperación con la investigación.

