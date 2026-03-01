Marina erradica plantío de mariguana en Michoacán; reporta 22 mil 500 plantas incineradas

MORELIA, MICH.- Integrantes de Infantería de Marina localizaron y erradicaron un plantío de mariguana en la comunidad de Rincón de Valdés, en el municipio de Arteaga, Michoacán, durante recorridos de prevención del delito realizados en días pasados.

De acuerdo con la Secretaría de Marina (Semar), la ubicación fue identificada durante patrullajes efectuados en diversos poblados del municipio, como parte de acciones operativas para inhibir conductas delictivas en la zona.

En el sitio, el personal naval localizó un sembradío con una extensión de mil 500 metros cuadrados, con aproximadamente 22 mil 500 plantas de mariguana, según el reporte oficial.

La dependencia indicó que el plantío fue erradicado e incinerado en el lugar conforme a los protocolos operativos y con estricto apego a la ley, con el objetivo de evitar su aprovechamiento y distribución.

La Semar sostuvo que este tipo de acciones forman parte de sus tareas de seguridad en coordinación con el Estado mexicano, enfocadas en el combate a actividades ilícitas y el mantenimiento del Estado de derecho.

No se reportaron detenciones vinculadas al hallazgo ni se precisó si la zona quedó bajo resguardo posterior, de acuerdo con la información proporcionada por la dependencia.

La institución reiteró que continuará realizando labores operativas para fortalecer la seguridad en regiones con presencia de actividades ilícitas, como parte de su mandato legal.