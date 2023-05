Mario Delgado pide unidad del PT y PVEM con Morena en Coahuila; ‘Estamos con Lenin Pérez’, contesta Verde

“ No vamos a declinar, estamos con Lenin Pérez , estamos con nuestro candidato, un candidato ciudadano y seguiremos en esta ruta hasta el último día”, afirmó.

Asimismo, dijo a Radio Fórmula que, desde un principio, el PVEM tenía interés de contender con Pérez , empero, no menospreció a Armando Guadiana, y dijo que tenía “una trayectoria importante”. Específicamente, fue su interés por los temas ambientales lo que los convenció para abogar por Lenin.

“ Yo creo que fue demasiado apresurada su respuesta en ese sentido. Yo hago un llamado más bien a calmarnos, a serenarnos, a no meter presión a los partidos aliados y a no amenazar con un tema del 2024 cuando todavía estamos por terminar los procesos electorales en el Estado de México y Coahuila ”.

Desde septiembre de 2018 hemos acompañado la agenda de transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador y los votos del Verde han sido fundamentales, creo que hay que serenarse, no vale la pena sobredimensionar las cosas.

En sus declaraciones, Karen Castrejón Trujillo señaló a Manuel Velasco Coello como su “corcholata”, sentenciando que el PVEM respaldará a quienes “alcen la mano” para la Presidencia de 2024; no es algo definido, y agregó que es algo anticipado, pues aún no se define la forma de elección de candidato para Morena y sus aliados .

“Para mí va a ser muy difícil explicar a la militancia morenista, que es muy participativa, que es muy exigente, que después de Coahuila hagamos como que no pasó nada y que empecemos a hablar de alianza para el 2024”, explicó.

Delgado Carrillo recalcó que estaban a tiempo para enmendar el camino rumbo a 2024, de la mano del PT y del PVEM, pues, aseveró, “se debe lograr que esta transformación dure muchos años, no podemos perdernos en intereses pequeños” , igualmente, apuntó que la gente de Coahuila “se va a quedar con la espinita” si no se logra el triunfo de Morena.

Por su parte, Velasco dijo a Milenio que se realizará una encuesta para saber si el apoyo de dicho partido podría ser la diferencia de una derrota de Morena en Coahuila, enseguida, pidió a Mario Delgado “serenarse”.

“Yo respeto mucho a Mario, es mi amigo, creo que las campañas y las elecciones las ganan los candidatos, no los partidos; si eres un buen candidato, haces una buena campaña y la gente se siente identificado con tus propuestas, ganas la elección, si no es así aunque traigas 10 partidos apoyándote no vas a ganar, en el caso de Coahuila lo que nosotros tenemos es buena relación con Mario Delgado”, dijo.

“Lo que vamos a hacer es en estos días, estamos levantando una encuesta para ver si realmente el apoyo del Verde es la diferencia y si así fuera nosotros valoraríamos el llamado que hace Mario, pero primero vamos a hacer una encuesta para ver la realidad”.

