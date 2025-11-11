Mario Delgado promete acabar con el analfabetismo antes del Mundial

CDMX.- El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, afirmó que para 2026 México alcanzará la meta de declararse territorio libre de analfabetismo, al reducir la tasa nacional a menos del 4%.

Durante su comparecencia ante el Senado de la República, como parte de la Glosa del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario aseguró que la prioridad del sector educativo es combatir el rezago histórico que afecta a los grupos más vulnerables.

“En 2026, más que celebrar el Mundial de Futbol, vamos a celebrar que nuestro país consiga izar bandera blanca, declarándonos territorio libre de analfabetismo”, expresó Delgado.

El titular de la SEP destacó que el esfuerzo de alfabetización se acompaña de políticas de inclusión y becas para garantizar que ningún niño, niña o joven quede fuera de la escuela por motivos económicos.

Anunció que la Beca Rita Cetina -dirigida a estudiantes de educación básica- se extenderá a todos los alumnos de primaria en 2025, alcanzando a más de 20 millones de beneficiarios.

“Nuestro objetivo es eliminar cualquier tipo de barrera económica. Hoy más de 13.3 millones de estudiantes cuentan con una beca, en todos los niveles educativos”, detalló.

Delgado subrayó que en el actual gobierno se mantiene una relación de respeto con el magisterio, al reconocer su papel como profesionales de la educación y garantizarles mejoras salariales.

“En la Cuarta Transformación somos aliados de las y los maestros; su esfuerzo ha sido recompensado con una recuperación de su salario y con condiciones más dignas para ejercer su vocación”, señaló.

El funcionario concluyó que el reto educativo del sexenio es garantizar aprendizajes efectivos, equidad y justicia social en todos los niveles del sistema educativo. Con información de El Universal