Crisis en Zacatecas por catálogo sexual hecho con IA: protestan padres, docentes y feministas

ZACATECAS, ZAC.- Un caso de violencia digital sexual conmociona a la comunidad educativa de Zacatecas, luego de que tres estudiantes de la Secundaria Técnica No. 1 crearan un catálogo pornográfico con imágenes manipuladas con inteligencia artificial (IA) de alumnas y alumnos del plantel.

El hecho provocó una ola de protestas y divisiones internas, primero por parte de padres de familia, y más tarde de docentes, tras la suspensión del director y la trabajadora social por presunta omisión ante las denuncias.

Los padres bloquearon el bulevar Adolfo López Mateos y tomaron las instalaciones escolares para exigir la destitución de los directivos, acusándolos de ignorar las quejas. Denunciaron que los responsables -tres alumnos- alteraron y difundieron cientos de imágenes desnudas de sus compañeros sin consentimiento.

“Las autoridades solo pidieron borrar las fotos, pero no sancionaron a nadie”, acusaron los manifestantes.

La Secretaría de Educación estatal informó que ambos funcionarios fueron suspendidos temporalmente mientras se realiza una investigación interna. Sin embargo, este martes el conflicto escaló cuando docentes cerraron los accesos del plantel en apoyo a los directivos, calificando la suspensión como “injusta”.

El Movimiento Feminista de Zacatecas emitió un pronunciamiento en el que pidió a las autoridades “no minimizar ni mediatizar el caso”, y exigió acciones coordinadas de la Secretaría de Educación, la Fiscalía estatal, el Poder Judicial y la Legislatura local.

El colectivo recordó que estas conductas configuran violencia digital y violación a la intimidad sexual, tipificadas en el artículo 232 del Código Penal estatal y en los artículos 200 bis y 202 del Código Penal Federal, que sancionan la producción o simulación de pornografía infantil.

“Debe haber investigación con debida diligencia reforzada, preservación de evidencia digital y medidas de protección inmediatas para las víctimas”, demandó el movimiento. Con información de El Universal