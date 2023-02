“El presidente no la autorizó. Ebrard quería mandar y poner al frente de esta embajada, para hacer gestiones en Estados Unidos, al señor (Javier Joaquín) López Casarín, su amigo del Partido Verde”, detalló.

Recientemente la exfuncionaria federal declaró que el titular de la SRE aceptó ante Washington el programa migratorio “Quédate en México”, lo que causó una discusión entre los diplomáticos.

Consideró que los fuertes señalamientos que hicieron ambos en los últimos días podrían tener consecuencias, por lo que Bárcena responsabilizó directamente al secretario Marcelo Ebrard de lo que le pueda suceder.

“Que no me vaya a pasar nada, que no me vaya a caer y romper una pierna. Que no le pase nada a la casa donde vivo, ni a mi familia porque hago directamente responsable a Marcelo Ebrard”, mencionó.

“Tengo la plena confianza de que el presidente López Obrador sería incapaz de causarme a mí y a mi familia algún daño, porque finalmente mi familia, mi esposo es también su familia”, añadió.

En la entrevista fue cuestionada sobre como actuaría en caso de que Marcelo Ebrard ganara la Presidencia de la República en las elecciones de 2024.

“Entonces consideraré pedir asilo político en otro país porque no quisiera vivir en un país en el que su presidente base su acción política en la mentira”, puntualizó.

Con información de Proceso.