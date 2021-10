Maru Campos, nueva gobernadora de Chihuahua asegura que Corral dejó una deuda por 75 mil mdP y corrupción

CDMX.- La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván (PAN), aseguró que su antecesor, el también panista Javier Corral Jurado le dejó un desorden financiero en el estado, con una deuda de 75 mil millones de pesos, y lo acusó de ser displicente y de no hacer nada para evitar que se robaran el dinero o para malgastar los recursos de los chihuahuenses.

Ejemplificó que el Congreso de Chihuahua aprobó durante cinco años un presupuesto de egresos deficitario, y a la nueva administración le heredaron una deuda de 14 mil millones de pesos con proveedores.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Campos Galván indicó que no habrá una cacería de brujas contra su antecesor, pero adelantó que serán las instancias correspondientes las que determinen si el exmandatario Corral Jurado y sus funcionarios terminarán en la cárcel o no.

Agregó que su antecesor nunca tuvo un solo elemento que probara la supuesta relación de ella con el también exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, y detalló que Corral Jurado no quería que fuera gobernadora porque tenía pavor de que se diera cuenta de la displicencia, omisión y corrupción que hubo en su gobierno: “[Javier] Corral nunca entendió lo que era gobernar. Se obsesionó con César Duarte y olvidó al estado”, subrayó.

Calificó a la Alianza Federalista como un pretexto y una cortina de humo, que creó Javier Corral Jurado para no hacer su labor, porque el tema federalista y de coordinación fiscal está en elPoder Legislativo, pero mientras se busca una mayor distribución de recursos, no puedes cruzarte de brazos y dedicarle el 100% a esa organización, por lo que adelantó que ella no se va a adherir este mecanismo de gobernadores.

Campos Galván agradeció a su líder nacional, Marko Cortés, haberla mencionado como presidenciable para 2024, pero dijo que primero tiene que dar resultados en el estado de Chihuahua, porque quien suspira... aspira: “No me descarto, pero primero tengo que dar resultados a los chihuahuenses, por lo menos un par de años y que me den permiso los chihuahuenses”, externó.

Precisó que no hay que tenerle miedo a una alianza PAN, PRI y PRD para la contienda de 2024.

¿Cómo encontró usted económicamente y en seguridad al estado?

—No hay palabra para describir la situación financiera, pero más que la cuestión financiera es el desorden que se hizo en el gobierno del estado, y no un desorden provocado, sino más bien fue un no haber hecho. El gobernador Javier Corral llegó a gobernar, sí, con una deuda tremenda que le dejó el exgobernador César Duarte Jáquez, pero él no hizo nada por cambiar las cosas, no hizo nada por hacer que todas esas fugas que había en el gobierno del estado para que se pudieran robar el dinero, o para malgastar los recursos de los chihuahuenses, terminara.

Entonces, nos topamos con una gran displicencia y con la mayor deuda que puede existir en el país, una deuda de 75 mil millones de pesos. Nos encontramos con que durante cinco años, el Congreso del estado aprobó presupuestos deficitarios, que eso está fuera de la ley, nos encontramos con que se le debían a proveedores 14 mil millones de pesos porque cualquier dependencia o funcionario podría decir: tráiganme las medicinas, las mesas o las botellas de agua, pero no se hacía una licitación y cuando no se hace no hay suficiencia presupuestal.

¿Habrá auditorías, habrá una cacería de brujas?

—No hay cacería de brujas. Yo no le llamaría cacería de brujas a la justicia, al apego al Estado de derecho, a hacer lo que tenemos qué hacer para que esto no vuelva a suceder, lo importante es ordenar la casa, pero hacer que no vuelva a suceder, y quien trate se tope con candados, con la ley, entonces, yo no le llamaría cacería de brujas a que la Función Pública y la Fiscalía del Estado lleven los procesos, puse cuatro ejemplos de cosas que, por supuesto, van a llevar su cauce administrativo, y en algunos casos penales.

De 100% del presupuesto que tenía el gobierno del estado, sólo pasaba por Hacienda y por Auditoría 30%. Algunos de los financieros que me están ayudando me preguntaron si son gratis las actas de nacimiento, pues no, claro que no, sí son altitas, pues no están registradas, no están contabilizadas ni están en la ley de ingresos. ¿Por qué? Porque las manejaba un organismo descentralizado.

Las inscripciones en las escuelas en un Conalep tampoco estaban registradas en la Ley de Ingresos, ¿dónde está ese dinero?

¿Veremos a Javier Corral en la cárcel?

—Pues ya lo determinarán las instancias correspondientes. Él y los funcionarios responsables. Yo estoy aquí para tomar las mejores decisiones para los chihuahuenses y la población está cansada que de que en 12 años de gobiernos no haya habido un solo centavo para infraestructura de salud.

Los chihuahuenses están cansados de que haya habido subejercicios en seguridad pública y ese dinero no haya sido invertido en patrullas o en la dignificación de policías; sin embargo, mis respetos para los chihuahuenses porque no pierden la esperanza, son verdaderos norteños, son verdaderos guerreros valientes y hoy tienen la esperanza de salir adelante, pero ya estuvo bueno.

¿No habrá protección para Corral Jurado por ser del mismo partido?

—¿Saben por qué Javier Corral no quería que yo llegara a la gubernatura? Nunca tuvo un elemento para probar mi supuesta relación con el hoy capturado, el tema de Corral Jurado era que no quería que me diera cuenta de lo que estaba haciendo con el gobierno del estado. Tenía pavor de que nos diéramos cuenta de esa displicencia, de esa omisión y de la corrupción que hubo en su gobierno, y lo determinarán las instituciones [si Javier Corral va a la cárcel o no], yo no le deseo ningún mal a Corral Jurado ni a ninguno de sus funcionarios, pero sí creo que había que combatir la corrupción, y hoy pues hay que combatir la corrupción, verdad.

Él [Corral Jurado] prometió, incluso al llegar, que Duarte iba a estar en la cárcel

—Corrupción es que se hayan votado cinco presupuestos deficitarios, corrupción es que nada más se haya revisado y contabilizado 30% del presupuesto del estado, corrupción es que se te caduquen más de 200 millones de medicinas, corrupción es que haya subejercicios, eso es corrupción, y eso es lo que Javier Corral debió haber cuidado, no estar persiguiendo a César Duarte.

Javier Corral nunca entendió lo que era gobernar. Nunca entendió lo que era administrar, lo que era importante para los chihuahuenses, pero quedará en su conciencia y la justicia. Las instituciones y la historia lo juzgarán, no seré yo. Se obsesionó con César Duarte y olvidó al estado.

¿Cómo será su relación con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador?

—Es una relación cordial, yo creo más en la mediación, en la negociación que en la confrontación. Hasta ahorita ha habido una buena relación, de comunicación con él, una buena relación con el secretario de Gobernación, con sus secretarios, lo que agradezco y lo único que les he pedido es que haya esa reciprocidad en el trato, gobernabilidad en el estado de Chihuahua, y gobernabilidad con la Federación.

Es difícil la relación entre oposición y Federación por los temas nacionales, ¿eso debe quedar atrás?

—Cada vez más los municipios y los estados si no son más autónomos, tal vez por ley, deben ser más autónomos de facto, hoy los estados y municipios tienen que ser más creativos e innovadores para salir adelante en un nuevo modelo de gobernanza y cada vez más separados de la Federación.

Yo soy una creyente de que los estados y municipios pueden vivir alejados si hacen un buen trabajo de recaudación, un buen trabajo de administración pública y de recursos, podemos ser menos paternalistas y menos dependientes del gobierno federal y es el caso de Chihuahua, y a eso debemos aspirar los municipios y los estados, somos un país muy centralista pero cada vez más la práctica y el nuevo sistema político nos está enseñando que las reglas del juego cambiaron y que tenemos que dejar de extender la mano y buscar la forma de cómo salir adelante internamente.

¿Maru Campos se va a adherir a la Alianza Federalista?

—Lo que sucedió con la Alianza Federalistas, que generó este exgobernador Corral, fue un pretexto, una cortina de humo para no hacer, porque realmente el tema federalista y la coordinación fiscal está en el Legislativo y en manos de los diputados y senadores, no es una acción a corto plazo, sino a mediano y a largo plazo, entonces, mientras esos cambios se realizan no puedes cruzarte de brazos y esperar a que eso va a funcionar. Tienes que trabajar en el Ejecutivo mientras haces estos cambios en el Legislativo, no puedes dedicarle 100% a Alianza Federalista, fue una cortina de humo. Claro que creo en el federalismo, claro que creo en una reforma a la coordinación fiscal, pero esa no fue la manera ni la forma.

¿Cómo se siente con la mención de Marko Cortés de que usted es presidenciable?

—Agradezco mucho la deferencia del presidente nacional del PAN, Marko Cortés, que además somos compañeros de partido desde hace más de 20 años, empezamos juntos en Acción Nacional desde jóvenes, le agradezco la deferencia, pero yo tengo un compromiso con los chihuahuenses. Tengo muy claro que es tiempo de mujeres y me encantaría seguir sembrando para ellas, por ejemplo, lo que sucedió ahora en campaña desde que me enfrenté a Gustavo Madero, esta persecución que tuve en campaña, yo creo que fue una muestra para las mujeres de que se puede luchar y salir adelante pese a toda esa misoginia y machismo que había detrás, el poder ser candidata a la Presidencia de la República, no yo, sino cualquier mujer, es justamente el decirle a las mujeres también que se puede y sembrar en el país como muchas sembraron antes para que nosotras fuéramos gobernadoras o alcaldesas o senadoras.

Entonces, ¿que a usted la descarten para 24?

—¡Nooooo!, no me descarto. Claro que no, pero necesitamos primero dar resultados. ¿Cómo dicen? Quien suspira... aspira. No, no me descarto, pero primero tengo que dar resultados a los chihuahuenses, por lo menos un par de años y que me den permiso los chihuahuenses, sí le pediría permiso a los chihuahuenses, ¡claro! y que ellos me digan: “Has dado resultados, síguele... ya veremos...”.