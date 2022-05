Más cortes de agua en Nuevo León, bajarán la presión al mínimo en la Zona Metropolitana de Monterrey

Monterrey.- A partir de este domingo y hasta el mes de agosto, salvo que haya algún fenómeno meteorológico que recargue las presas, el 50 por ciento de la población de la zona metropolitana, donde residen 5.3 millones de habitantes, no contará con agua potable diariamente desde las seis de la tarde hasta las seis de la mañana del día siguiente, en forma adicional a los cortes que se les han aplicado un día por semana , a partir de las diez horas, desde el pasado 22 de marzo.

Las presas Cerro Prieto y La Boca están este día al cuatro y once por ciento de su capacidad, ya con aportes mínimos para el abasto metropolitano, mientras la incorporación de pozos a las redes de distribución va más lenta de lo esperado. Admitió que con el citado programa que se planteó para tratar de abastecer a toda la población, ante el bajo nivel de dos de las tres principales presas del estado, se han cometido injusticias no voluntarias, ya que actualmente entre el 17 y el 20 por ciento de la población sufren problemas de desabasto durante varios días seguidos, y no sólo un día a la semana, como se proyectó al dividir la zona metropolitana en siete sectores, en los que se irían aplicando los cortes en el suministro de manera alternada.

Sin embargo, debido a que las principales fuentes de abastecimiento están al oriente de la zona metropolitana con la presa El Cuchillo y al a sur como las presas la Boca y Cerro Prieto, además de otras fuentes de la Sierra de Santiago y los pozos de La Huasteca, el agua llega primero a los tanques instalados al sur y oriente de la ciudad metropolitana.

Por ello, alrededor de un millón de habitantes del poniente y norte de Monterrey, García, San Nicolás, de los Garza, Escobedo, y Ciénega de Flores, duran varios días seguidos sin agua, y ahora, porque no hay otra alternativa, se pretende repartir de la escasez de manera solidaria y equitativa entre los más de cinco millones de habitantes de la ciudad metropolitana, dijo el funcionario estatal.

Admitió que el panorama no se avizora muy alentador pues los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua, señalan que durante el mes de mayo habrá precipitaciones pluviales 30 por ciento por debajo del promedio histórico en las cuencas de los ríos San Fernando y San Juan, y para junio un cinco por ciento menos.

Con información de medios