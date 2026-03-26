Matan a activista que denunció extorsiones en Morelos; había señalado violencia ante la gobernadora

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/ 26 marzo 2026
    Matan a activista que denunció extorsiones en Morelos; había señalado violencia ante la gobernadora
    El gobierno del estado emitió un comunicado en el que condenó la agresión armada y lamentó el asesinato de la activista. ESPECIAL

La víctima había expuesto públicamente la inseguridad en 2025; autoridades investigan el homicidio

CUERNAVACA, MOR.- Sandra Rosa Camacho Flores, activista social del municipio de Temoac, Morelos, fue asesinada a balazos en su domicilio la tarde de este jueves, informó La Jornada.

De acuerdo con el reporte, Camacho Flores había denunciado en agosto de 2025, durante una visita de la gobernadora Margarita González Saravia, la inseguridad que, dijo, padece dicha demarcación.

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En esa ocasión, la activista señaló a una familia relacionada con el alcalde de Temoac, el pevemista Valentín Lavín, como presunta responsable de actos violentos y extorsiones en la población, según la misma fuente.

Medios locales reportaron que el ataque ocurrió dentro de su vivienda, en el Barrio de San Juan, y que elementos de seguridad y servicios de emergencia acudieron tras el reporte de disparos.

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El gobierno del estado emitió un comunicado en el que condenó la agresión armada y lamentó el asesinato de la activista, a quien describió como líder social del municipio.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre personas detenidas por este homicidio, mientras continúan las indagatorias para esclarecer los hechos. Con información de La Jornada

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