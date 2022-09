Las mujeres no sólo temen en las calles o en sus propios hogares, pues, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Segurirar Pública (ENVIPE), siete de cada diez mujeres sienten temor al viajar en un taxi o algún otro transporte público.

Así, el 73.8 por ciento de las mujeres perciben inseguridad al trasladarse por este medio. Por si fuera poco, algunos conductores observan este problema y juegan con él, como el caso de un taxista que tenía escrito “te duermes y te c...jo” en su tablero.

“No cabe duda que la violencia machista no conoce límites, que cada día se hace más violenta y más explícita. Le pedí al sujeto que me bajara y no quería, hasta que no le tomé la fotografía no me bajó. Aquí su cara”, aseveró la mujer que capturó el escalofriante mensaje.