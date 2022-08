‘Te duermes y te coj...’; mujer exhibe alarmante mensaje en taxi de CDMX

En su cuenta de Twitter, una mujer identificada como Michelle Judd, compartió un aterrador mensaje por parte del taxi que abordaba. “Te duermes y te coj...”, se lee.

La foto fue compartida el jueves 25 de agosto.

Debido a la alarmante respuesta del taxi, quien no la dejó bajarse cuando la joven le llamó la atención, Michelle tomó una foto del incidente, exhibiéndolo inmediatamente a redes sociales.

“No cabe duda que la violencia machista no conoce límites, que cada día se hace más violenta y más explícita. Le pedí al sujeto que me bajara y no quería, hasta que no le tomé la fotografía no me bajó. Aquí su cara”, aseveró en Twitter.

En los comentarios, usuarias y usuarios se sorprendieron por la poca empatía del taxista, pues en México los abusos sexuales a mujeres, así como los feminicidios, están en constante alza.

Sin embargo, algunos comentarios abogaron que el ruletero “no especificó si agredería a hombres o mujeres”, incluso, que en su trabajo corre el riesgo de transportar personas ebrias y, con ese letrero, impediría incidentes con ellos.

“Definitivamente, hay que ser consecuente con lo que hacemos y transmitimos, si bien, son palabras fuertes las escritas, no significa que sea para alguien en especial, de lo contrario, todo aquello que se suban al vehículo deberán sentirse como tú te sientes”, compartió el usuario @Crist__an.

Recibiendo como respuesta que “la cultura de la violación existe y estas conductas están normalizadas”.

Por su parte, Michelle confirmó el día de ayer, viernes 26 de agosto, que presentó una queja formal al respecto.

“El taxi lo abordé en avenida Ticomán, cerca de Indios Verdes, CDMX. Y sí, la cultura de violación existe, y no hacer nada en torno a ella, nos hace cómplices y parte del problema”, confió.

