México da seguimiento a familias detenidas en Dilley tras deportación de bebé enfermo desde Texas

Noticias
/ 20 febrero 2026
    México da seguimiento a familias detenidas en Dilley tras deportación de bebé enfermo desde Texas
    Se solicitó información puntual sobre la situación general del centro y sobre las familias mexicanas que permanecen detenidas. ESPECIAL
El Universal
por El Universal

Relaciones Exteriores pidió información puntual del centro y afirmó que verifica salud y acceso a atención médica de personas mexicanas

CDMX.- Luego de darse a conocer el caso del bebé Juan Nicolás, de dos meses de edad, quien fue deportado desde Texas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) cuando estaba enfermo, el gobierno de México informó que da seguimiento a las detenciones de familias mexicanas en el centro de detención de Dilley.

La Subsecretaría para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a cargo de Roberto Velasco, solicitó información puntual sobre la situación general del centro y sobre las familias mexicanas que permanecen detenidas.

A través del Consulado General de México en San Antonio, la Embajada de México en Estados Unidos y la SRE, el gobierno mexicano indicó que mantiene atención particular en casos que involucren a niñas, niños y adolescentes.

“La representación consular mantiene comunicación directa con autoridades del ICE para verificar el estado de salud y el acceso a atención médica de las personas mexicanas detenidas”, señaló la SRE, encabezada por el canciller Juan Ramón de la Fuente.

Sobre los recientes casos de dos familias que estuvieron detenidas en ese centro y que incluyen a menores de edad que enfermaron durante su confinamiento, la cancillería reportó que el consulado en San Antonio mantiene contacto con los padres y con sus representantes legales para brindarles acompañamiento y apoyo consular.

La SRE agregó que el jueves 19 de febrero personal consular realizó una visita a Dilley para entrevistar a personas mexicanas detenidas y verificar sus condiciones de estancia.

De esa visita, indicó, se confirmó que las personas entrevistadas reciben atención médica diaria y tienen acceso a atención psicológica.

“Se continuará brindando asistencia y protección consular, conforme al marco jurídico vigente, utilizando todos los mecanismos diplomáticos y legales disponibles”, afirmó Relaciones Exteriores.

