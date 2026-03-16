México presume ‘récord’ en la OCDE: 2.6% de desempleo y el nivel más bajo entre 38 países

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/ 16 marzo 2026
    México presume ‘récord’ en la OCDE: 2.6% de desempleo y el nivel más bajo entre 38 países
    La STPS indicó que el registro de México se ubicó por debajo de países como Japón, con 2.7%, y Corea, con 3%. CUARTOSCURO
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La STPS atribuyó el resultado a políticas de empleo y salario, y sostuvo que la meta es elevar la calidad del trabajo

CDMX.- De acuerdo con el reporte de desempleo publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), correspondiente a enero de 2026, México registró una tasa de desocupación de 2.6%, informó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

La dependencia señaló que, con ese resultado, México se colocó como el país con el menor nivel de desempleo entre las 38 naciones que integran el organismo internacional.

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En un comunicado, la STPS indicó que el registro de México se ubicó por debajo de países como Japón, con 2.7%, y Corea, con 3%, al considerar que ello “refleja la solidez del mercado laboral mexicano y el dinamismo de la economía nacional”.

La Secretaría del Trabajo atribuyó estas cifras al trabajo coordinado del gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, así como a la implementación de políticas públicas orientadas a fortalecer el empleo, impulsar la inclusión laboral y generar mayores oportunidades.

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Añadió que en los gobiernos de la Transformación la creación de empleos, según su planteamiento, no se limita al crecimiento en el número de puestos, sino que forma parte de una estrategia enfocada en garantizar empleo digno y de calidad.

“Esta visión se acompaña de políticas de recuperación del salario mínimo, mejora de las condiciones laborales, fortalecimiento de la justicia laboral y ampliación de los derechos de las y los trabajadores, acciones que impactan directamente en el bienestar de las familias mexicanas”, declaró.

La STPS sostuvo que los resultados “confirman que el país avanza hacia un mercado laboral más justo, incluyente y con mayores oportunidades”, y afirmó que el trabajo se consolida como una herramienta para el desarrollo y la reducción de desigualdades.

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