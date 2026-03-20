Bajan precios de gasolina en algunas estaciones de Chihuahua

En medio del reciente aumento en los precios de los combustibles, automovilistas en la ciudad de Chihuahua enfrentan variaciones importantes entre estaciones de servicio, donde comparar costos se ha vuelto clave para cuidar el bolsillo. Tras un recorrido por distintas gasolineras de la capital, se detectó que el precio de la gasolina Magna oscila entre los 22.99 y 23.99 pesos por litro, mientras que la Premium alcanza hasta los 27.79 pesos, generando diferencias de más de dos pesos entre estaciones.

En tiempos de incrementos constantes, elegir dónde cargar gasolina se ha convertido en una decisión estratégica para miles de familias.

En la estación Pemex ubicada en avenida de la Cantera y N. Cuervo, el litro de Magna se ofrece en 22.99 pesos, mientras que la Premium alcanza los 26.29 pesos. Otras estaciones presentan precios más elevados, como Oxxo Gas en Periférico de la Juventud, donde la Magna se vende en 23.99 pesos y la Premium en 27.59. En Petro Seven, el litro de Premium llega hasta los 27.79 pesos, uno de los más altos detectados. Por su parte, Costco mantiene precios más competitivos, con Magna en 23.19 pesos y Premium en 25.29, mientras que Arpe Gas registra costos de 23.99 en Magna y 25.50 en Premium. En este contexto, la estación Cantera destaca por ofrecer precios por debajo de estas estaciones, consolidándose como una alternativa económica para los consumidores.

Ante este panorama, especialistas recomiendan a los automovilistas comparar precios antes de cargar combustible, ya que estas diferencias pueden representar un impacto significativo en el gasto diario. En tiempos de incrementos constantes, elegir dónde cargar gasolina se ha convertido en una decisión estratégica para miles de familias.

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