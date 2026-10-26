100 mil personas disfrutan el Desfile de Calaveras en Monterrey, Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Previo a la celebración del Día de los Muertos que en México ya se ha convertido en una tradición celebrarlo con calaveras como una figura alusiva a la transición entre la vida y la muerte, en Nuevo León se realizó el “Desfile de Calaveras”.

El evento se celebró este domingo en las inmediaciones de la Macroplaza en el marco del Festival Internacional Santa Lucía.

De acuerdo con la cifra proporcionada por los organizadores unas 100 mil personas acudieron al evento que reúne cultura y tradición.

Esta es la séptima edición del “Desfile de Calaveras: Regios hasta los tuétanos” que organiza Jardines Juan Pablo, Centro Integral de Atención Funeraria.

La gente disfrutó del recorrido que arrancó frente al Museo de Arte Contemporáneo (Marco).

Durante el desfile se rindió homenaje a cinco personalidades regiomontanas que dejaron una huella en la comunidad: Don Eugenio Garza Sada, quien es recordado por su legado empresarial, educativo y social; Antonio “El Tano” De Nigris, quien destacó como futbolista; Joel Sampayo Clímaco, recordado como “El Reportero del Aire” que es considerado un referente del periodismo en Nuevo León.

También Francisco Caballero, por preservar la tradición gastronómica del restaurante “El Pipiripau” y María Luisa “Lulú” Pedraza ícono de la cocina norestense y también de la televisión local.