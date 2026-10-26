Con Saltillo como ciudad invitada celebran primera edición de Sabores San Pedro

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El evento se efectuó en el Parque Diego Rivera en el ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- La primera edición de Sabores San Pedro se realizó este fin de semana en el Parque Diego Rivera en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León con la participación de más de 40 restaurantes de diferentes especialidades.

Alejandro Garza Díaz, director y fundador del evento, compartió que se inspiró en el festival que se realiza en Polanco, el cual es similar para traer algo así al norte de la República debido a que la gastronomía del país es muy rica y variada.

“La industria restaurantera en México ha crecido enormemente, primero por la calidad de la comida mexicana, la diversidad desde la langosta en Baja California, el pescado zarandeado, el pescado veracruzano, la cochinita pibil en Yucatán, los moles de Oaxaca y Puebla, en fin, hay de todo”, señaló.

Dijo que basado en la variedad de platillos que hay a lo largo y ancho del país los restaurantes han crecido exponencialmente y se han diversificado.

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Precisó que en total se instalaron unos 160 stands entre los giros de restaurantes, vinos y cerveza, así como diversos expositores.

“Son más de 40 restaurantes con más de cuatro o cinco opciones cada uno lo cual te hace más de 200 opciones para degustar”, indicó.

Personas de todas las edades se congregaron en el evento que esperan se institucionalice en San Pedro Garza García y se realice cada año, como ocurre con el de Polanco que suma ya 15 ediciones.

Al evento asistieron también el presidente municipal de San Pedro Garza García, Mauricio Farah; el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, así como Marco Amaya, del Instituto Nuevo Amanecer que recibirá como donativo parte de las ganancias del Festival.

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Saltillo, Coahuila fungió como invitado especial de la primera edición de Sabores San Pedro y al respecto su alcalde destacó la cercanía de ambos estados Nuevo León y Coahuila, así como una historia en común y gastronomía.

“Muy contentos de poder participar en la primera edición de Sabores San Pedro. Alejandro Garza Díaz me invitó, pero no por ser alcalde de Saltillo sino porque soy su sobrino consentido”, bromeó.

Ya en tono serio estableció que lo más importante es que todos puedan apreciar la riqueza de la oferta turística y cultural de la ciudad de Saltillo y el estado de Coahuila.

“Queremos comentarles que tenemos una gran región. Tenemos una ruta que se llama Vinos y Vinos y es una ruta con más de 22 viñedos donde coordinadas lo paleontológico con el vino”, explicó.

Recordó que Saltillo cuenta con el museo de historia natural más importante de América Latina, el Museo del Desierto, y también existe una oferta gastronómica muy variada.

Sabores San Pedro se realizó este sábado 24 y domingo 25 de octubre en las instalaciones del Parque Diego Rivera y en la parte musical destacó la participación de la cantante Paty Cantú.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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