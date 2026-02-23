$!125 municipios del Estado de México regresan a clases presenciales tras ola violenta

A partir del martes 24 de febrero, se reanudan las clases presenciales en los 125 municipios del Estado de México, informó la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México (SECTI), al garantizar condiciones de seguridad y continuidad académica.

La medida incluye a los 14 municipios donde las actividades escolares fueron suspendidas de manera preventiva el 23 de febrero: Axapusco, Huehuetoca, Donato Guerra, San José del Rincón, Jilotepec, San Antonio la Isla, Villa de Allende, Xonacatlán, Polotitlán, Tultitlán, Tecámac, Coacalco, Chalco y Hueypoxtla, los cuales retomarán operaciones con normalidad.

