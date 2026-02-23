125 municipios del Estado de México regresan a clases presenciales tras ola violenta

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 23 febrero 2026
    125 municipios del Estado de México regresan a clases presenciales tras ola violenta
    A partir del martes 24 de febrero, se reanudan las clases presenciales en los 125 municipios del Estado de México, informó la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México (SECTI). ARCHIVO

El regreso a las aulas aplica para todos los niveles educativos: Educación Inicial, Básica, Media Superior y Superior

A partir del martes 24 de febrero, se reanudan las clases presenciales en los 125 municipios del Estado de México, informó la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México (SECTI), al garantizar condiciones de seguridad y continuidad académica.

La medida incluye a los 14 municipios donde las actividades escolares fueron suspendidas de manera preventiva el 23 de febrero: Axapusco, Huehuetoca, Donato Guerra, San José del Rincón, Jilotepec, San Antonio la Isla, Villa de Allende, Xonacatlán, Polotitlán, Tultitlán, Tecámac, Coacalco, Chalco y Hueypoxtla, los cuales retomarán operaciones con normalidad.

TE PUEDE INTERESAR: Tras jornada de bloqueos e incendios, estados reportan calma y recuento de detenidos e incidentes

$!125 municipios del Estado de México regresan a clases presenciales tras ola violenta

El regreso a las aulas aplica para todos los niveles educativos: Educación Inicial, Básica, Media Superior y Superior, privilegiando en todo momento la seguridad y el bienestar de la comunidad educativa.

Con la reanudación de actividades, la SECTI reiteró su compromiso de garantizar el derecho a la educación y la continuidad académica de las y los estudiantes mexiquenses, y exhortó a la comunidad escolar a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales del Gobierno de México y del Gobierno del Estado de México.

TE PUEDE INTERESAR: Empresarios celebran golpe al CJNG, pero alertan por daños y bloqueos; transporte, el más afectado

Asimismo, se precisó que la dependencia mantiene coordinación permanente con las instancias de seguridad y continuará atenta al desarrollo de las actividades educativas en toda la entidad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Clases Presenciales

Localizaciones


Edomex

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

Selección de los editores
El secretario de Seguridad informó que el operativo en Jalisco dejó 34 presuntos delincuentes y 25 elementos federales fallecidos, además de múltiples agresiones y bloqueos tras la detención del líder criminal.

García Harfuch confirma 34 delincuentes del CJNG muertos y 25 elementos de la GN fallecidos en operativo contra ‘El Mencho’
Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mecho’, quien fuera el líder del CJNG, fue abatido durante el domingo 22 de febrero por fuerzas armadas mexicanas. Hecho que generó fake news.

Fake News e imágenes falsas con IA surgen en México, tras la muerte de ‘El Mencho’
FGR confirma identificación genética de “El Mencho” tras operativo en Tapalpa, Jalisco

FGR confirma identificación genética de “El Mencho” tras operativo en Tapalpa, Jalisco
La intervención del empresario ocurrió en medio de reportes de incidentes posteriores al abatimiento de “El Mencho”.

Musk lanza acusación contra Sheinbaum por presunta presión de cárteles y abre disputa pública
El 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa) realizaron un operativo para detener a Nemesio Oseguera, alias ‘El Mencho’.

ONU respalda a México por ola violenta tras muerte de ‘El Mencho’; Buró Contraterrorismo celebra ‘exitosa operación’
Varios congresistas y senadores demócratas estaría pensando boicotear el discurso sobre el estado de la Unión que el presidente estadounidense, Donald Trump, dará en el Congreso de Estados Unidos.

Planean los demócratas boicotear el discurso de Trump sobre el estado de la Unión

44 embarcaciones destruidas y un aproximado de 150 muertes por los Estados Unidos

44 embarcaciones destruidas y un aproximado de 150 muertes por los Estados Unidos

Nueva York queda sepultada bajo una capa de nieve de más de medio metro de altura mientras miles de vuelos han sido suspendidos.

Tormenta invernal trastorna causa miles de vuelos cancelados en EU