125 municipios del Estado de México regresan a clases presenciales tras ola violenta
El regreso a las aulas aplica para todos los niveles educativos: Educación Inicial, Básica, Media Superior y Superior
A partir del martes 24 de febrero, se reanudan las clases presenciales en los 125 municipios del Estado de México, informó la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México (SECTI), al garantizar condiciones de seguridad y continuidad académica.
La medida incluye a los 14 municipios donde las actividades escolares fueron suspendidas de manera preventiva el 23 de febrero: Axapusco, Huehuetoca, Donato Guerra, San José del Rincón, Jilotepec, San Antonio la Isla, Villa de Allende, Xonacatlán, Polotitlán, Tultitlán, Tecámac, Coacalco, Chalco y Hueypoxtla, los cuales retomarán operaciones con normalidad.
El regreso a las aulas aplica para todos los niveles educativos: Educación Inicial, Básica, Media Superior y Superior, privilegiando en todo momento la seguridad y el bienestar de la comunidad educativa.
Con la reanudación de actividades, la SECTI reiteró su compromiso de garantizar el derecho a la educación y la continuidad académica de las y los estudiantes mexiquenses, y exhortó a la comunidad escolar a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales del Gobierno de México y del Gobierno del Estado de México.
Asimismo, se precisó que la dependencia mantiene coordinación permanente con las instancias de seguridad y continuará atenta al desarrollo de las actividades educativas en toda la entidad.