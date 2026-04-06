4 mil millones de pesos se han entregado a agricultores: Sheinbaum sobre amenaza de bloqueos carreteros

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que estos recursos forman parte de un esquema de apoyo para mitigar los efectos del mercado en cultivos clave como el maíz , uno de los pilares de la producción nacional. El objetivo, señaló, es ofrecer estabilidad económica a los agricultores en un entorno de volatilidad.

En un contexto marcado por advertencias de bloqueos carreteros , la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que el gobierno federal ha destinado 4 mil millones de pesos a 45 mil productores agrícolas desde noviembre a la fecha. La medida responde a la caída en el precio del grano, una situación que ha impactado directamente los ingresos del sector.

“Apoyo por la disminución del precio del grano y seguimos trabajando para tener un acuerdo a más largo plazo”, expresó Sheinbaum, al referirse a las negociaciones en curso con distintos actores del sector.

NEGOCIACIONES Y DEMANDAS DEL SECTOR AGRÍCOLA

Las inconformidades de algunos productores han derivado en amenazas de cierre de carreteras, una medida de presión que busca obtener mejores condiciones de comercialización. Sin embargo, la presidenta indicó que se trata de un grupo reducido y que se ha avanzado en acuerdos con diversas regiones del país.

Uno de los casos destacados es Sinaloa, donde los agricultores enfrentan un escenario de riesgo por la próxima cosecha en mayo. Según la mandataria, ya se logró un entendimiento que permitirá atender sus demandas en el corto plazo.

· Apoyos económicos

· Acuerdos regionales

· Compensación por precios bajos

Además, explicó que los productores han solicitado compensaciones adicionales para mejorar sus ingresos, especialmente en cultivos de granos básicos. En respuesta, el gobierno ha planteado esquemas que buscan equilibrar el mercado y fortalecer la producción nacional.

ACUERDOS CON LA INDUSTRIA Y OTROS SECTORES

Uno de los ejes centrales de la estrategia es promover acuerdos con los principales compradores de grano en el país. Esto incluye a la industria harinera, tortillera y otros sectores que utilizan insumos agrícolas para la elaboración de alimentos.

“Nuestro objetivo es que haya un acuerdo con los compradores de grano para que compren primero lo que se produce en México y luego importen”, señaló la presidenta, al destacar la importancia de priorizar la producción nacional.

En paralelo, también se han atendido demandas de otros sectores, como el de los transportistas, quienes han planteado problemáticas relacionadas con trámites administrativos y condiciones de seguridad en carreteras.

· Compradores de grano

· Industria alimentaria

· Transportistas

Sheinbaum indicó que estas inquietudes están siendo atendidas por dependencias como la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la Guardia Nacional, en un esfuerzo por evitar afectaciones mayores en la movilidad del país.

Finalmente, adelantó que la Secretaría de Gobernación ofrecerá información detallada sobre la situación de los bloqueos, en un intento por mantener informada a la población sobre la evolución del conflicto.