Sheinbaum arremete contra TV Azteca por ‘cobertura negativa’ y dañar a hoteleros y restauranteros de Veracruz

Durante su intervención en la conferencia matutina, la mandataria subrayó que la información difundida no solo impacta la percepción pública, sino también la actividad de quienes dependen del flujo turístico, como hoteleros y restauranteros. En ese sentido, planteó la necesidad de revisar el alcance de los contenidos mediáticos.

La presidenta Claudia Sheinbaum lanzó cuestionamientos a la cobertura de medios como TV Azteca , al señalar que el enfoque informativo sobre el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México ha tenido repercusiones más allá del ámbito político. Según expresó, esta narrativa ha generado afectaciones directas en sectores económicos clave, especialmente en el turismo de Veracruz .

“Puede haber diferencias políticas con el gobierno, pero una cosa muy distinta es el ataque permanente que daña a terceros”, expresó, al referirse a las consecuencias que, considera, han enfrentado los prestadores de servicios en la región.

LLAMADO AL DIÁLOGO ENTRE EMPRESARIOS Y MEDIOS

En medio de este contexto, la presidenta propuso abrir canales de comunicación directa entre empresarios del sector turístico y las empresas de comunicación. La intención, dijo, es generar un intercambio que permita contrastar información y dimensionar sus efectos en la economía local.

El señalamiento ocurre en un momento en que el tema del derrame en el Golfo de México ha generado distintas posturas sobre su impacto ambiental y económico. Para el gobierno federal, la discusión debe contemplar tanto el derecho a la información como las implicaciones que puede tener en sectores productivos.

· Medios de comunicación

· Sector turístico

· Impacto económico

“Los mexicanos tenemos derecho a la información, tenemos derecho a la verdad”, sostuvo Sheinbaum, al enfatizar la importancia de mantener un equilibrio entre crítica y responsabilidad informativa.

OCUPACIÓN HOTELERA Y SEGUIMIENTO AL DERRAME

Pese a las críticas, la mandataria destacó que los niveles de actividad turística se han mantenido. De acuerdo con los datos preliminares, la ocupación hotelera en destinos del país ronda el 80%, lo que sugiere una afluencia constante de visitantes durante el periodo vacacional.

Sheinbaum vinculó este comportamiento con las condiciones del mar, al señalar que, de existir un escenario más adverso, el flujo turístico habría sido menor. Adelantó que será la titular de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, quien presentará un informe detallado tras las vacaciones de Semana Santa y Pascua.

Además, anunció la realización de una reunión con un grupo interdisciplinario integrado por dependencias como Pemex, Semarnat y especialistas académicos, con el objetivo de analizar las causas del derrame y las acciones implementadas para su contención.

“Queremos una revisión integral de las causas del derrame y de cómo se ha trabajado para limpiar el océano”, indicó, al detallar que se busca crear un observatorio del Golfo de México con participación de instituciones de investigación.