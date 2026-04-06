¿Adiós al dinero en efectivo?... Sheinbaum plantea replicar modelo de China y Brasil para digitalizar pagos

El objetivo central es avanzar hacia una economía más formal, en la que las operaciones sean más fáciles de rastrear y se reduzcan prácticas informales. Este enfoque también pretende ampliar el acceso a herramientas financieras para sectores que históricamente han estado fuera del sistema bancario.

La presidenta Claudia Sheinbaum planteó una transformación en la forma en que se realizan las transacciones en el país. Su propuesta busca impulsar la digitalización de pagos , tomando como referencia modelos implementados en países como China y Brasil, donde el uso de efectivo ha disminuido de manera significativa.

“Se trata de facilitar el acceso a pagos electrónicos desde el teléfono móvil, incluso en pequeños comercios”, explicó la mandataria, al detallar el alcance de la estrategia.

PAGOS ELECTRÓNICOS Y ACCESO SIN RFC

Uno de los puntos clave de esta iniciativa es permitir que más personas puedan integrarse al sistema financiero, incluso aquellas que actualmente no cuentan con Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Para ello, el gobierno trabaja en coordinación con la Secretaría de Hacienda, el Banco de México y la banca comercial.

La propuesta contempla la posibilidad de abrir cuentas bancarias sin RFC como un primer paso para la inclusión financiera. Esto permitiría que millones de personas puedan realizar pagos digitales, recibir transferencias y acceder a servicios básicos sin enfrentar barreras administrativas.

· Pagos desde teléfonos móviles

· Inclusión sin RFC

· Acceso a servicios financieros

Este modelo busca replicar experiencias internacionales donde la adopción de tecnología ha permitido integrar a amplios sectores de la población a la economía formal.

MENOS EFECTIVO Y MAYOR TRAZABILIDAD

La reducción del uso de dinero en efectivo es uno de los ejes principales de esta estrategia. De acuerdo con lo expuesto, la digitalización permite una mayor trazabilidad de las operaciones, lo que facilita el control financiero y puede contribuir a disminuir prácticas informales.

En países donde este modelo ha sido aplicado, se ha observado un crecimiento en el uso de plataformas digitales para pagos cotidianos, desde compras en pequeños comercios hasta transferencias entre usuarios. Este tipo de herramientas ha transformado la dinámica económica en distintos niveles.

Además, la banca en México ha manifestado su compromiso para ampliar el acceso al crédito, especialmente dirigido a micro y pequeñas empresas, como parte de este proceso de transición hacia una economía más digital.

“Este modelo ya ha demostrado resultados en otros países, al disminuir el uso de efectivo y aumentar la trazabilidad de las operaciones”, se destacó durante la presentación.