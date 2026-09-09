$!69 personas reciben alta médica tras siniestro en Temascalcingo; 12 siguen hospitalizadas

Después de tres días del siniestro registrado en la comunidad de Santa María Canchesdá, municipio de Temascalcingo, Estado de México, 69 de las 82 personas que requirieron atención médica ya fueron dadas de alta, informó la Secretaría de Salud estatal. De acuerdo con el reporte actualizado con corte a las 15:00 horas de este día, otras 12 personas permanecen hospitalizadas en distintas unidades médicas de la región y del Valle de Toluca, donde continúan bajo atención especializada. La dependencia estatal informó que la cifra de personas fallecidas se mantiene en 10. Nueve de ellas murieron en el lugar donde ocurrió el siniestro, mientras que una más falleció posteriormente en una unidad médica de segundo nivel.

¿EN QUÉ HOSPITALES ATIENDEN A LAS PERSONAS LESIONADAS? La Secretaría de Salud del Estado de México detalló que las 12 personas que continúan hospitalizadas se encuentran distribuidas en diferentes hospitales públicos y privados, donde reciben seguimiento de acuerdo con su evolución clínica. Entre las unidades médicas que participan en la atención se encuentran el Hospital General de Atlacomulco, el Centro Médico “Lic. Adolfo López Mateos” y el Hospital General de Toluca “Dr. Nicolás San Juan”. También se brinda atención en el Centro Médico de Toluca del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), así como en el Hospital Materno Infantil del ISSEMYM. A esta red se suma el Hospital de Traumatología y Ortopedia “Lomas Verdes” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), además de hospitales privados que participan en la atención de las personas lesionadas. El Gobierno del Estado de México indicó que las instituciones médicas mantienen el seguimiento de cada uno de los pacientes que permanecen hospitalizados, con el propósito de favorecer su recuperación y evolución clínica.

OFRECEN ATENCIÓN MÉDICA GRATUITA PARA PERSONAS AFECTADAS La Secretaría de Salud mexiquense señaló que las personas que continúan hospitalizadas reciben atención médica de manera gratuita y que se mantiene disponible el personal necesario para dar seguimiento a su estado de salud. Asimismo, la dependencia aseguró que existe disponibilidad de medicamentos e insumos médicos para continuar con los tratamientos de las personas lesionadas. Ante esta situación, las autoridades estatales señalaron que no es necesario que la población realice donaciones de medicamentos, insumos o apoyos médicos, debido a que las instituciones cuentan con los recursos necesarios para atender a quienes permanecen bajo cuidado médico.

AUTORIDADES MANTIENEN SEGUIMIENTO A PACIENTES El Gobierno del Estado de México destacó la coordinación entre las instituciones que integran el sistema estatal de atención médica y la colaboración de los tres órdenes de gobierno para responder a la emergencia derivada del siniestro. Mientras 69 personas ya fueron dadas de alta, las 12 que continúan hospitalizadas permanecen bajo vigilancia médica en las distintas unidades de salud de la región y del Valle de Toluca.

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