69 personas reciben alta médica tras siniestro en Temascalcingo; 12 siguen hospitalizadas

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    69 personas reciben alta médica tras siniestro en Temascalcingo; 12 siguen hospitalizadas
    Hospitales del Edomex mantienen atención gratuita y seguimiento médico para las personas lesionadas tras el siniestro. Cuartoscuro

Autoridades del Edomex informaron que los pacientes hospitalizados reciben atención gratuita y cuentan con medicamentos e insumos para su recuperación

Después de tres días del siniestro registrado en la comunidad de Santa María Canchesdá, municipio de Temascalcingo, Estado de México, 69 de las 82 personas que requirieron atención médica ya fueron dadas de alta, informó la Secretaría de Salud estatal.

De acuerdo con el reporte actualizado con corte a las 15:00 horas de este día, otras 12 personas permanecen hospitalizadas en distintas unidades médicas de la región y del Valle de Toluca, donde continúan bajo atención especializada.

La dependencia estatal informó que la cifra de personas fallecidas se mantiene en 10. Nueve de ellas murieron en el lugar donde ocurrió el siniestro, mientras que una más falleció posteriormente en una unidad médica de segundo nivel.

https://vanguardia.com.mx/noticias/cae-losa-tras-explosion-de-pirotecnia-en-temascalcingo-estado-de-mexico-9-muertos-y-decenas-de-heridos-NC23309411
$!69 personas reciben alta médica tras siniestro en Temascalcingo; 12 siguen hospitalizadas
https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/explosion-por-pirotecnia-y-tanque-de-gas-en-fiesta-patronal-de-amatitan-deja-una-mujer-muerta-y-26-heridos-EE20713456

¿EN QUÉ HOSPITALES ATIENDEN A LAS PERSONAS LESIONADAS?

La Secretaría de Salud del Estado de México detalló que las 12 personas que continúan hospitalizadas se encuentran distribuidas en diferentes hospitales públicos y privados, donde reciben seguimiento de acuerdo con su evolución clínica.

Entre las unidades médicas que participan en la atención se encuentran el Hospital General de Atlacomulco, el Centro Médico “Lic. Adolfo López Mateos” y el Hospital General de Toluca “Dr. Nicolás San Juan”.

También se brinda atención en el Centro Médico de Toluca del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), así como en el Hospital Materno Infantil del ISSEMYM.

A esta red se suma el Hospital de Traumatología y Ortopedia “Lomas Verdes” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), además de hospitales privados que participan en la atención de las personas lesionadas.

El Gobierno del Estado de México indicó que las instituciones médicas mantienen el seguimiento de cada uno de los pacientes que permanecen hospitalizados, con el propósito de favorecer su recuperación y evolución clínica.

$!69 personas reciben alta médica tras siniestro en Temascalcingo; 12 siguen hospitalizadas

OFRECEN ATENCIÓN MÉDICA GRATUITA PARA PERSONAS AFECTADAS

La Secretaría de Salud mexiquense señaló que las personas que continúan hospitalizadas reciben atención médica de manera gratuita y que se mantiene disponible el personal necesario para dar seguimiento a su estado de salud.

Asimismo, la dependencia aseguró que existe disponibilidad de medicamentos e insumos médicos para continuar con los tratamientos de las personas lesionadas.

Ante esta situación, las autoridades estatales señalaron que no es necesario que la población realice donaciones de medicamentos, insumos o apoyos médicos, debido a que las instituciones cuentan con los recursos necesarios para atender a quienes permanecen bajo cuidado médico.

$!69 personas reciben alta médica tras siniestro en Temascalcingo; 12 siguen hospitalizadas

AUTORIDADES MANTIENEN SEGUIMIENTO A PACIENTES

El Gobierno del Estado de México destacó la coordinación entre las instituciones que integran el sistema estatal de atención médica y la colaboración de los tres órdenes de gobierno para responder a la emergencia derivada del siniestro.

Mientras 69 personas ya fueron dadas de alta, las 12 que continúan hospitalizadas permanecen bajo vigilancia médica en las distintas unidades de salud de la región y del Valle de Toluca.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Accidentes
Pirotecnia
incendios

Localizaciones


Edomex

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Patrimonio de Romero Oropeza, un asunto de seguridad nacional

Patrimonio de Romero Oropeza, un asunto de seguridad nacional
NosotrAs: Sa, la niña que no fue

NosotrAs: Sa, la niña que no fue
México cayó en matemáticas, lectura y ciencias en PISA 2025.

SEP atribuye a celulares la caída global en prueba PISA 2025
Elemento canino de nombre “Chocolate” que participó en la detección del narcótico en la aduana de Tijuana

Tijuana: El perrito ‘Chocolate’ detecta 80 kilos de cocaína ocultos en un camión
Sheinbaum reabrió el registro del programa Jóvenes Construyendo el Futuro 2026, que ofrece un apoyo económico mensual de 9,582.47 pesos, cobertura del IMSS y capacitación laboral durante 12 meses.

Sheinbaum reabre registro para depositarle 9 mil 500 pesos al mes y otorgarle seguro del IMSS a hombres y mujeres mayores de edad; requisitos y cómo inscribirse
La nostalgia del pasado, así como por los peinados esponjados de la década de 1980 se consolida en un trend viral con ayuda de la IA.

¡Súbete al trend viral ochentero! Paso a paso para crear tu foto de un look de los 80 con IA
Etapas. La cantante asegura que su gira le permitió reencontrarse con su propósito y conocer a quien considera el amor de su vida.

Katy Perry habla de su separación de Orlando Bloom y revela: ‘Conocí al amor de mi vida’
El productor Juan José López Ordóñez señala al futbolista y a integrantes de su entonces familia política por el supuesto secuestro ocurrido en 2024

Edson Álvarez, envuelto en grave acusación por presunto secuestro y adeudo millonario