Cae losa tras explosión de pirotecnia en Temascalcingo, Estado de México: 9 muertos y decenas de heridos

La detonación de pirotecnia durante una fiesta patronal provocó el colapso de una losa en el municipio de Temascalcingo en el Estado de México, dejando un saldo de nueve personas muertas y decenas de heridos hasta el momento.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas este 5 de septiembre durante la fiesta patronal Nuestra Señora de la Luz, en la comunidad de Santa María Canchesdá.

Con información de Protección Civil, la explosión se registró dentro de una recamara en la iglesia municipal. La fuerza del estallido causó el derrumbe de una parte de la estructura sobre los asistentes.

Al sitio acudieron ambulancias, unidades de rescate y maquinaria pesada para remover escombros. En las labores participaron Protección Civil, Bomberos, la Comisión Nacional de Emergencias y la Policía Estatal.

Las personas lesionadas fueron trasladas a hospitales cercanos. Entre las víctimas se encuentran menores de edad, adultos y personas de la tercera edad, según listas difundidas en la red social X.