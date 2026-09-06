Cae losa tras explosión de pirotecnia en Temascalcingo, Estado de México: 9 muertos y decenas de heridos

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    Cae losa tras explosión de pirotecnia en Temascalcingo, Estado de México: 9 muertos y decenas de heridos
    Explosión de pirotecnia en fiesta patronal deja nueve personas muertas y decenas de heridos X

La detonación de pirotecnia habría provocado los incidentes durante la fiesta patronal en la comunidad de Santa María Canchesdá en Temascalcingo

La detonación de pirotecnia durante una fiesta patronal provocó el colapso de una losa en el municipio de Temascalcingo en el Estado de México, dejando un saldo de nueve personas muertas y decenas de heridos hasta el momento.

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Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas este 5 de septiembre durante la fiesta patronal Nuestra Señora de la Luz, en la comunidad de Santa María Canchesdá.

Con información de Protección Civil, la explosión se registró dentro de una recamara en la iglesia municipal. La fuerza del estallido causó el derrumbe de una parte de la estructura sobre los asistentes.

Al sitio acudieron ambulancias, unidades de rescate y maquinaria pesada para remover escombros. En las labores participaron Protección Civil, Bomberos, la Comisión Nacional de Emergencias y la Policía Estatal.

Las personas lesionadas fueron trasladas a hospitales cercanos. Entre las víctimas se encuentran menores de edad, adultos y personas de la tercera edad, según listas difundidas en la red social X.

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Hasta el momento, las autoridades confirman el fallecimiento de nueve personas, mientras que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ya inició las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y asumir responsabilidades.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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