71 personas detenidas por revender boletos en el Corona Capital 2025

El 18 de noviembre, tras la finalización del festival ‘Corona Capital’, las autoridades reportaron la detención 71 personas, de los cuales 16 de ellos eran menores de edad.

El Corona Capital, uno de los festivales con mayor audiencia en México, vendé un aproximado de 225 mil boletos; para el 2024, se registraron 74 mil el viernes, 69 mil el sábado y 82 mil el domingo, según datos oficiales y por medios de comunicación.

Ante el amplio flujo de personas, uno de los principales asistentes, en este tipo de eventos, son los revendedores, cuyos modus operandi es comprar boletos para posteriormente a revenderlos a un precio mayor, y así recuperar la inversión.

El boleto para la edición del 2025, en ticketmaster, tenían un precio aproximado de 2 mil a 5 mil pesos.

Por vender el boleto a precios mayores a los preestablecidos por los organizadores del evento, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México realizaron operativos en las inmediaciones del estadio GNP, en la alcaldía de Iztacalco, durante las 3 fechas del festival, el 14, 15 y 16 de noviembre, del 2025.

De las 71 personas, se reportó que los detenidos eran 16 menores de edad, 15 mujeres y 40 hombres. Fueron presentados ante un juez cívico, quien determinará su situación jurídica.

La SSC detalló que 14 de los implicados tienen antecedentes penales por el mismo delito, de revender boletos. Se recuperaron 18 boletos sin uso.

La sanción por revender boletos, a un mayor precio en la Ciudad de México, es una multa de hasta 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), al igual que un posible arresto de 25 a 36 horas.