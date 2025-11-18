71 personas detenidas por revender boletos en el Corona Capital 2025

La sanción, por vender boletos a mayores precios que los establecidos, puede resultar en multas de 30 veces el UMA y hasta arrestos de 36 horas

El 18 de noviembre, tras la finalización del festival ‘Corona Capital’, las autoridades reportaron la detención 71 personas, de los cuales 16 de ellos eran menores de edad.

El Corona Capital, uno de los festivales con mayor audiencia en México, vendé un aproximado de 225 mil boletos; para el 2024, se registraron 74 mil el viernes, 69 mil el sábado y 82 mil el domingo, según datos oficiales y por medios de comunicación.

Ante el amplio flujo de personas, uno de los principales asistentes, en este tipo de eventos, son los revendedores, cuyos modus operandi es comprar boletos para posteriormente a revenderlos a un precio mayor, y así recuperar la inversión.

El boleto para la edición del 2025, en ticketmaster, tenían un precio aproximado de 2 mil a 5 mil pesos.

Por vender el boleto a precios mayores a los preestablecidos por los organizadores del evento, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México realizaron operativos en las inmediaciones del estadio GNP, en la alcaldía de Iztacalco, durante las 3 fechas del festival, el 14, 15 y 16 de noviembre, del 2025.

De las 71 personas, se reportó que los detenidos eran 16 menores de edad, 15 mujeres y 40 hombres. Fueron presentados ante un juez cívico, quien determinará su situación jurídica.

La SSC detalló que 14 de los implicados tienen antecedentes penales por el mismo delito, de revender boletos. Se recuperaron 18 boletos sin uso.

La sanción por revender boletos, a un mayor precio en la Ciudad de México, es una multa de hasta 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), al igual que un posible arresto de 25 a 36 horas.

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

