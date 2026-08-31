81% de maestros, a favor de reglas para uso de celulares de la SEP: Mario Delgado

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    81% de maestros, a favor de reglas para uso de celulares de la SEP: Mario Delgado
    Mario Delgado informó que 81% de los maestros apoya reglas para el uso de celulares en escuelas; la SEP detectó problemas de atención y convivencia. VANGUARDIA/ARCHIVO

Una consulta nacional de la SEP reveló que 81% de los docentes está a favor de establecer reglas para el uso seguro y pedagógico de celulares y otros dispositivos en las escuelas

El uso de celulares y dispositivos electrónicos en las aulas genera preocupación entre buena parte de los docentes del país. Una consulta realizada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) reveló que 81% de los maestros participantes está a favor de establecer lineamientos para garantizar que estas herramientas se utilicen de manera segura y con fines pedagógicos.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, presentó los resultados durante La Mañanera del Pueblo. La consulta nacional reunió la opinión de 565 mil 396 maestras y maestros, quienes respondieron sobre el impacto que tienen las pantallas y los teléfonos celulares dentro de los espacios escolares.

“El 81% está a favor de que haya lineamientos, de que haya reglas para garantizar un uso seguro y con fines pedagógicos”, destacó Delgado al explicar los resultados obtenidos por la dependencia.

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MAESTROS REPORTAN PROBLEMAS DE ATENCIÓN Y MEMORIA

La consulta también permitió conocer algunas de las dificultades que los docentes relacionan con el uso de dispositivos electrónicos entre estudiantes.

De acuerdo con los datos presentados por la SEP, 48% de los maestros identificó problemas para mantener la atención, mientras que 40.5% señaló dificultades para recordar información. Otro 40.1% observó problemas para resolver situaciones y 35.9% detectó una menor disposición de los alumnos para realizar actividades físicas.

Los resultados muestran que las preocupaciones no están relacionadas únicamente con el tiempo que los estudiantes pasan frente a una pantalla. Los docentes también reportaron posibles efectos en diferentes actividades que forman parte de la dinámica escolar.

CELULARES Y RELOJES INTELIGENTES LLEGAN A LAS ESCUELAS

Mario Delgado informó que alrededor de 40% de los docentes consultados señaló que los estudiantes llevan teléfonos celulares a las escuelas.

Además, 24% de los maestros identificó la presencia de relojes inteligentes entre los alumnos. Estos dispositivos forman parte de un escenario tecnológico que las autoridades educativas buscan incorporar a las reglas de convivencia y trabajo dentro de los planteles.

Entre los principales problemas detectados destaca la interrupción de las actividades escolares. Según los resultados, 38% de los docentes considera que los celulares interfieren con el desarrollo de las clases.

La convivencia también aparece entre las preocupaciones. Un 34% de los maestros reportó afectaciones en las relaciones entre estudiantes, mientras que 38.7% afirmó haber identificado casos en los que conflictos originados en redes sociales terminan trasladándose a las aulas.

DOCENTES PIDEN PROTOCOLOS PARA SITUACIONES DE RIESGO

Ante las situaciones identificadas, más de la mitad de los profesores consultados planteó la necesidad de establecer mecanismos específicos para actuar cuando exista algún problema relacionado con el uso de tecnologías.

El 51% de los maestros propuso contar con protocolos para atender situaciones de riesgo. También se planteó la creación de acuerdos con madres y padres de familia sobre el acceso y uso de celulares y otras herramientas digitales.

La intención es que las posibles reglas no se limiten al interior de las escuelas, sino que involucren a las familias en la definición de criterios sobre el uso de dispositivos por parte de los estudiantes.

La SEP continuará recopilando opiniones antes de definir las medidas que podrían aplicarse en los planteles educativos.

SEP MANTENDRÁ EL DIÁLOGO PARA DEFINIR LOS LINEAMIENTOS

Mario Delgado señaló que la consulta nacional no representa el cierre del proceso. La Secretaría de Educación Pública continuará dialogando con las autoridades educativas de las entidades para conocer sus propuestas y definir los posibles lineamientos.

“Vamos a seguir realizando esta consulta para ver qué lineamientos vamos a tener a partir de lo que dicen los maestros, de lo que dicen las autoridades educativas”, puntualizó el funcionario.

Con estos resultados, la SEP cuenta con información sobre la percepción de cientos de miles de docentes respecto al impacto de los dispositivos digitales en las escuelas. Las reglas que eventualmente se establezcan todavía deberán definirse a partir de las consultas y el diálogo con las autoridades educativas.

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DATOS CURIOSOS

· 565 mil 396 maestras y maestros participaron en la consulta nacional de la SEP.

· 81% de los docentes está a favor de establecer reglas para el uso seguro y pedagógico de celulares.

· 48% identificó dificultades para mantener la atención de los estudiantes.

· 38.7% señaló que conflictos surgidos en redes sociales llegan a las aulas.

· 51% propuso establecer protocolos para atender situaciones de riesgo.

· 24% de los docentes consultados identificó el uso de relojes inteligentes entre los estudiantes.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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