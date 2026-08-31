SEP dedicará 1 hora para hablar sobre las emociones; entregará 16 millones de guías para cuidar salud mental de estudiantes

La estrategia tendrá alcance nacional y llegará a estudiantes, familias y docentes. De acuerdo con la información presentada por las autoridades educativas, los materiales ofrecerán herramientas para identificar emociones, reconocer situaciones que requieren apoyo y mejorar la comunicación dentro de las escuelas y los hogares.

La Secretaría de Educación Pública ( SEP ) distribuirá 16 millones de guías como parte de la estrategia nacional ABC de las emociones , un programa dirigido principalmente a adolescentes de entre 14 y 18 años que busca fortalecer el bienestar emocional y prevenir problemas relacionados con la salud mental.

El anuncio fue realizado por Tania Rodríguez Mora , subsecretaria de Educación Media Superior, durante La Mañanera del Pueblo, donde explicó que el programa busca abrir espacios para hablar sobre las emociones y fortalecer los vínculos entre los jóvenes y las personas que forman parte de su entorno.

ABC DE LAS EMOCIONES LLEGARÁ A MILLONES DE PERSONAS

La distribución de materiales contempla 7.5 millones de guías para estudiantes, además de otros 7.5 millones destinados a madres, padres y familias. A esta cifra se suma un millón de ejemplares que serán entregados a maestras y maestros.

Los contenidos están diseñados para que los adolescentes puedan conocer mejor sus emociones, aprender estrategias de cuidado personal e identificar cuándo alguien cercano puede necesitar acompañamiento. También incluirán información sobre las formas en que los jóvenes pueden pedir ayuda.

“Nos interesa cuidar nuestro bienestar emocional, fundamentalmente fortaleciendo nuestros lazos de comunicación, la convivencia en las escuelas, la convivencia en la familia y nuestra capacidad de comunicarnos”, señaló Rodríguez Mora.

La funcionaria explicó que la salud mental será abordada desde la prevención y la convivencia, con la intención de involucrar tanto a los estudiantes como a sus familias y al personal docente.

UNA HORA SEMANAL PARA HABLAR SOBRE LAS EMOCIONES

Uno de los cambios contemplados dentro de esta estrategia será la creación de un espacio semanal dedicado exclusivamente a la formación socioemocional.

Los estudiantes de tercero de secundaria y todos los grados de bachillerato tendrán una hora a la semana para realizar actividades relacionadas con el bienestar emocional, la convivencia y la comunicación.

“Nos vamos a abrir un espacio para dedicarnos exclusivamente a estos temas”, explicó la subsecretaria de Educación Media Superior.

Durante estas sesiones se desarrollarán ejercicios, actividades didácticas y dinámicas lúdicas y de integración dentro de las aulas. La intención es que los jóvenes puedan participar y abordar estos temas desde experiencias relacionadas con su vida cotidiana.

REDES SOCIALES Y CELULARES, ENTRE LOS TEMAS DEL PROGRAMA

El programa ABC de las emociones también analizará la relación que los adolescentes mantienen con las redes sociales y los dispositivos digitales.

Las guías abordarán aspectos relacionados con la manera en que los jóvenes se comunican mediante estas plataformas y los posibles efectos que puede tener el uso excesivo del teléfono en actividades como el descanso y el bienestar emocional.

Este tema formará parte de las actividades previstas para que estudiantes y familias puedan reflexionar sobre los hábitos digitales y la manera en que la tecnología influye en las relaciones personales.

La estrategia también pondrá atención en la convivencia escolar y familiar, así como en la necesidad de fortalecer los canales de comunicación entre adolescentes y las personas que los rodean.

FAMILIAS Y SECTOR SALUD PARTICIPARÁN EN LA ESTRATEGIA

Entre octubre y diciembre se realizarán asambleas informativas con madres, padres y cuidadores en escuelas de diferentes partes del país. Estas actividades buscarán involucrar a las familias en el acompañamiento de los adolescentes.

Además, a partir del 23 de septiembre, servidores públicos acudirán a los planteles para desarrollar actividades con estudiantes. Paralelamente, brigadas del sector salud visitarán escuelas para reforzar las acciones de atención y prevención relacionadas con la salud mental.

La SEP informó que la estrategia también llegará a espacios comunitarios para atender a jóvenes que no permanecen regularmente dentro del sistema escolar.

Como parte de los mecanismos de atención mencionados por las autoridades, continuará disponible la Línea de la Vida, que opera las 24 horas del día, los siete días de la semana, además de otros canales de mensajería para quienes requieran orientación.