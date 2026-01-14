A EU le conviene tratado con México ante competencia con China: Sheinbaum

    La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que a Estados Unidos le conviene mantener el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), ya que la integración regional es clave para enfrentar la creciente competencia económica de China.

Claudia Sheinbaum aseguró que a Estados Unidos le conviene mantener el TMEC con México para fortalecer a América del Norte frente a China

Durante su mensaje, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el contexto económico internacional obliga a los países de América del Norte a mantenerse unidos. Explicó que el acelerado crecimiento de China ha modificado las reglas de la competencia global, haciendo indispensable una región fuerte y articulada.

La mandataria sostuvo que, frente a este escenario, a Estados Unidos le resulta más conveniente fortalecer su relación comercial con México y Canadá que enfrentar de manera aislada a otras potencias económicas. La integración regional, dijo, permite cadenas de producción más eficientes y competitivas.

Subrayó que el TMEC no solo es un acuerdo comercial, sino una plataforma estratégica que impulsa el desarrollo conjunto y posiciona a América del Norte como un bloque sólido frente a otros mercados globales.

EMPRESARIOS DE EU DEFIENDEN EL TMEC

Sheinbaum destacó que quienes más defienden el Tratado de Libre Comercio son los empresarios estadounidenses, debido a la profunda integración productiva existente entre ambos países. Recordó que numerosas empresas de Estados Unidos cuentan con plantas de producción en México.

“Hay una integración muy grande; ellos tienen muchísimas plantas de producción”, señaló la presidenta, al explicar que el funcionamiento de estas industrias depende directamente del intercambio comercial y de la cooperación regional.

La mandataria enfatizó que romper o debilitar el tratado afectaría no solo a México, sino también a empresas y consumidores estadounidenses, al incrementar costos y reducir la competitividad frente a otros países.

MANO DE OBRA MEXICANA COMO VENTAJA ESTRATEGICA

Uno de los principales activos de México, afirmó Sheinbaum, es la calidad de su mano de obra. Relató el testimonio de un empresario del sector automotriz que reconoció que las plantas más productivas de su compañía se encuentran en territorio mexicano.

Este desempeño, explicó, se debe a la capacidad, disciplina y compromiso de las y los trabajadores mexicanos, factores que han convertido al país en un pilar de las cadenas de valor de América del Norte.

Si bien en el pasado la inversión extranjera se asociaba a bajos salarios, la presidenta destacó que estos han ido aumentando para mejorar el bienestar de las familias, sin perder la productividad que distingue a la fuerza laboral mexicana.

EL TMEC COMO PILAR ECONOMICO PARA EU

Sheinbaum reiteró que el tratado comercial es fundamental para Estados Unidos, no solo por los beneficios económicos inmediatos, sino por su valor estratégico a largo plazo. La cooperación con México fortalece la posición de EU frente a economías emergentes y consolidadas.

La presidenta insistió en que una América del Norte integrada tiene mayores posibilidades de innovación, crecimiento y estabilidad económica frente a la presión de mercados como el chino.

DATOS CURIOSOS DEL TMEC Y LA INTEGRACION REGIONAL

· El TMEC integra a México, Estados Unidos y Canadá

· Miles de empresas de EU producen en México

· La región compite directamente con China

· La productividad mexicana es clave en sectores como el automotriz

Las declaraciones de Claudia Sheinbaum refuerzan la idea de que el TMEC es una herramienta estratégica para Estados Unidos y para toda América del Norte. En un entorno global marcado por la competencia con China, la integración regional se presenta como la vía más sólida para mantener competitividad y crecimiento económico.

