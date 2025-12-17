Economía informal representó el 25 por ciento del PIB nacional total en 2024

Por cada 100 pesos del PIB nacional en 2024, 25 pesos corresponden a la producción de la economía informal (25 por ciento), declaró el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a través de la Medición de la Economía Informal (MEI). El dato para 2023 fue de 24.7 por ciento, lo que representó una incremento de 0.7 puntos porcentuales.

La economía informal de 2024 desagregada tiene el comercio al por menor como la actividad económica más significativa de la informalidad (29 por ciento), así como la construcción (15.6 por ciento) y la agricultura, cría y explotación de animales (11.1 por ciento).

El “sector informal” (empresas no constituidas en sociedad, sin registro fiscal y sin seguridad social) representó el 14.5 por ciento de la economía informal en 2024. Las “otras modalidades de la informalidad” (formas de trabajo informales utilizadas por empresas formales) representaron el 10.9 por ciento de la informalidad en el país.

La suma del sector informal y de las otras modalidades de la informalidad dan como resultado la MEI en el país (25.4 por ciento), y en términos de valor agregado bruto fue la cifra de 7 mil 953 millones 201 mil.

Las actividades económicas dentro de la economía formal representaron un valor del 74.6 por ciento (23 mil 378 millones), teniendo una ocupación laboral del 45.6 por ciento (aproximadamente 26 millones 790 mil de trabajadores).

Por otro lado, la economía informal tiene una ocupación laboral de 54.4 por ciento (32 millones 743 mil), según el Inegi.