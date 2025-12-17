Economía informal representó el 25 por ciento del PIB nacional total en 2024

México
/ 17 diciembre 2025
    Economía informal representó el 25 por ciento del PIB nacional total en 2024
    Según el Inegi, la economía informal tiene una ocupación laboral 32 millones 743 mil; la formal es de 26 millones 790 mil de trabajadores. VANGUARDIA

El comercio al por menor es la actividad económica que más valor agregado bruto aporta a la informalidad

Por cada 100 pesos del PIB nacional en 2024, 25 pesos corresponden a la producción de la economía informal (25 por ciento), declaró el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a través de la Medición de la Economía Informal (MEI). El dato para 2023 fue de 24.7 por ciento, lo que representó una incremento de 0.7 puntos porcentuales.

La economía informal de 2024 desagregada tiene el comercio al por menor como la actividad económica más significativa de la informalidad (29 por ciento), así como la construcción (15.6 por ciento) y la agricultura, cría y explotación de animales (11.1 por ciento).

TE PUEDE INTERESAR: Desde triunfo de AMLO, Morena y la 4T han reformado 106 artículos de la Constitución

El “sector informal” (empresas no constituidas en sociedad, sin registro fiscal y sin seguridad social) representó el 14.5 por ciento de la economía informal en 2024. Las “otras modalidades de la informalidad” (formas de trabajo informales utilizadas por empresas formales) representaron el 10.9 por ciento de la informalidad en el país.

La suma del sector informal y de las otras modalidades de la informalidad dan como resultado la MEI en el país (25.4 por ciento), y en términos de valor agregado bruto fue la cifra de 7 mil 953 millones 201 mil.

Las actividades económicas dentro de la economía formal representaron un valor del 74.6 por ciento (23 mil 378 millones), teniendo una ocupación laboral del 45.6 por ciento (aproximadamente 26 millones 790 mil de trabajadores).

Por otro lado, la economía informal tiene una ocupación laboral de 54.4 por ciento (32 millones 743 mil), según el Inegi.

Temas


Informalidad
Economía
PIB

Localizaciones


México

Organizaciones


INEGI

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

COMENTARIOS

Selección de los editores
Regalo de Navidad para Noroña

Regalo de Navidad para Noroña
true

Ataques dentro del reino de la 4T contra la Presidenta
true

Coahuila: Tania Flores Guerra, ¿la justicia la ha alcanzado?
Especialistas aclaran qué es mito, qué es realidad y cuáles son las verdaderas causas de estos padecimientos.

Mito o realidad... ¿Te puedes enfermar de la garganta por caminar descalzo?
El impactante estudio de Socialprofiler encontró evidencia que contradice los estereotipos sobre las generaciones basados en sus hábitos en las redes sociales.

Un estudio revela que los estadounidenses mayores impulsan la polarización y las teorías conspirativas en línea
Organizaciones como Football Supporters Europe manifestaron su rechazo al sistema de tarifa dinámica aplicado por la FIFA.

FIFA baja precios del Mundial 2026 y libera boletos desde mil pesos para aficionados

Netflix busca reforzar su oferta deportiva con un espectáculo musical durante una fecha clave del calendario.

¡De lujo!: Snoop Dogg encabezará el show de medio tiempo del NFL Christmas Game en Netflix
Nervios. La actriz compartió el delicado episodio de salud que enfrentó tras el nacimiento de sus gemelas.

¡Un milagro! Revela Martha Higareda que casi muere por preeclampsia