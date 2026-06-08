Tiene ‘miedo al abucheo’, por eso Sheinbaum no asistirá a la inauguración del Mundial: Riva Palacio

CDMX.- La decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de no asistir a la inauguración del Mundial en el Estadio Azteca no responde a un rechazo ideológico al negocio del futbol, sino a una estrategia política ante el temor de enfrentar un abucheo masivo por parte de la ciudadanía. Así lo asegura hoy Raymundo Riva Palacio. En su columna Estrictamente Personal, el periodista expone que la mandataria ha dejado expuesta su fragilidad al haber optado por evadir al “indomable” estadio, un espacio donde la narrativa está fuera de su control, y preferir su “burbuja narrativa”.

Para Riva Palacio, el gesto de regalar su boleto a una niña indígena fue una calculada jugada política “para las imágenes”, construida para proyectar inclusión, pero que oculta una realidad “menos romántica”: el miedo al repudio. “No es la primera vez que un presidente mexicano le tiene miedo al repudio, pero sí será la primera que prefirió guardarse antes que exponerse y escuchar el grito de la gente”, refiere. Con su ausencia, dice Riva Palacio, “Sheinbaum hará historia”, pues “nunca antes un jefe de Estado había dejado su silla vacía en la inauguración de una Copa del Mundo”. El columnista destaca el contraste con los expresidentes Gustavo Díaz Ordaz en las Olimpiadas de 1968 o Miguel de la Madrid en el Mundial de 1986, quienes, a pesar de enfrentar contextos de profunda furia social, ambos “osaron donde ella se arredró” y escucharon el clamor de las tribunas.

Sheinbaum confirmó que no asistirá a la inauguración del Mundial, este 11 de junio, ni a ningún otro partido del torneo, siendo Gabriela Cuevas quien representará al Gobierno de México. La Presidenta ha dicho que ella permanecerá junto a la ciudadanía en la plancha del Zócalo, desde donde observará la transmisión del partido de apertura. La decisión presidencial, subraya Riva Palacio, ocurre en un contexto de alta polarización social: con protestas de madres buscadoras y movilizaciones magisteriales, donde incluso estas últimas han derivado en choques con la policía en el Centro Histórico de la capital del país.

...NI ASÍ DESAPARECERÁN LOS ABUCHEOS Riva Palacio expone que el fondo de la decisión residencial, de no asistir a la inauguración del Mundial de Futbol, radica en la incapacidad del gobierno para manipular un “espacio tan libre”, como lo es el Estadio Azteca, y poder controlar la narrativa. Pero no por ello, advierte, “desaparecerán los abucheos por el simple hecho de que no los escuchará”, ni lo harán las protestas ni el descontento social y político, “sólo se aplazarán”.

Explica el analista que, a diferencia de los eventos partidistas, el Azteca es un recinto “indomable”, una plaza que no pueden controlar ni a donde “llevar acarreados”. “Tampoco es el circo de las mañaneras con preguntas a modo y sin réplicas incómodas. Los estadios son otra cosa. Nadie, en un espacio tan libre, puede administrar la narrativa. El Azteca representa esa variable indomable”, sentencia el analista. Es por ello que la Presidenta evita exponerse al abucheo, a que el “Azteca pudiera convertirse en tribunal” y confirme que, fuera de la “burbuja” propagandística, el régimen perdió la “conexión” con el pueblo. “Un episodio de esa naturaleza metería nuevamente en la paradoja al movimiento que durante años presumió conexión con ‘el pueblo bueno’ y que hoy desconfía de las expresiones espontáneas del público”, refiere. Morena, que durante años se jactó de su conexión con el pueblo, ahora “se ha comportado exactamente igual que a quienes criticaba”, encerrándose para evitar el choque con la realidad, sentencia el analista.

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