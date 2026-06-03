$!A través de Iberia, Aeropuerto Internacional de Monterrey estrena nuevo vuelo Monterrey a Madrid

Monterrey, Nuevo León.- Con una frecuencia de tres semanales, Iberia inauguró su nuevo vuelo Monterrey-Madrid, el cual saldrá del Aeropuerto Internacional de Monterrey los martes, viernes y sábados. Este miércoles en un conocido hotel de San Pedro, se realizó la presentación oficial, la cual estuvo a cargo de Juan Cierco, director corporativo de la aerolínea, y María de Jesús López, directora comercial y de Desarrollo de Red y Alianzas.

López detalló que el horario para el nuevo vuelo es “premium” porque contempla una llegada a Madrid a las 13:05 horas lo que permite a los viajeros realizar el “check in” de su hotel sin pagar una noche antes de reserva.

Los aviones destinados para los vuelos son tipo A330-200 que tiene una capacidad para 288 pasajeros por lo que se estarían poniendo unos mil 800 asientos para este destino entre Nuevo León y Madrid. López destacó la conectividad que tiene la aerolínea que entró en operaciones hace casi 100 años y mencionó que su intención es que los mexicanos vean a Iberia no solo como una compañía para volar a España o Madrid si no como una verdadera puerta a Europa.

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Por su parte, Cierco destacó que el vuelo Monterrey-Madrid es una de las grandes apuestas de Iberia para este 2026 y tomaron e consideración el potencial que tiene esta ciudad. “Dentro de esa apuesta por expandirnos internacionalmente México es un país clave”, subrayó.

Por ahora mencionó que la frecuencia de los viajes entre Monterrey-Madrid son de tres por semana; sin embargo, contemplan llegar a un vuelo diario como ocurre actualmente con la Ciudad de México. Por otra parte, próximo su medio siglo de existencia, Iberia tiene importantes planes dentro de su Plan 2030 que contemplan una inversión en los próximos años de 6 mil millones de euros los cuales el 70 por ciento los estarán destinando a su flota. A la fecha, Iberia llega a 145 destinos en 49 países en vuelos propios y con código compartido tiene 384 destinos en 81 naciones.

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