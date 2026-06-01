¡Ojo! Taxis de app podrán dar servicio en el Aeropuerto Internacional de Monterrey

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    ¡Ojo! Taxis de app podrán dar servicio en el Aeropuerto Internacional de Monterrey
    (IMAGEN ILUSTRATIVA) A escasos días del arranque del Mundial, Nuevo León confirmó que las plataformas como Uber y Didi podrán dar servicio en el Aeropuerto Internacional de Monterrey. ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO

Los vehículos podrán dar servicio durante el Mundial de Fútbol 2026; sin embargo, se busca que el servicio se quede

MONTERREY, NL.- A escasos días del arranque del Mundial de Futbol 2026, la Secretaría de Turismo de Nuevo León confirmó que las plataformas como Uber y Didi podrán dar servicio en el Aeropuerto Internacional de Monterrey durante el desarrollo en esta entidad de la justa deportiva.

La titular de la dependencia estatal, Maricarmen Martínez, expuso que los taxistas de estas unidades de aplicación tendrán un espacio habilitado para poder subir y bajar pasaje en la terminal aérea, ubicada en el ayuntamiento de Apodaca.

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“Sí van a poder estar trabajando en una bahía que está cerquita, desde la terminal C son alrededor de 250 metros, de la terminal A y B se está manejando por shuttle, recogen a los pasajeros y los llevan a esta bahía, permitido por la Federación”, expuso la funcionaria estatal.

Indicó que esto se logró tras pláticas con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y OMA, operadora del Aeropuerto.

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Precisó que la intención es que se quede este espacio después del Mundial.

“Lo que queremos es que se quede, sabemos que las plataformas es un medio de movilidad ya de muchas personas en todos lados del mundo y se está trabajando porque se logre quedar. Obviamente, esas plataformas no van a poder recoger pasaje en la puerta ni en la A, ni en la B ni en la C, sino se van a concentrar en esa bahía que está cerquita”, expuso.

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Por otra parte, la secretaria de Turismo habló de la ocupación hotelera de cara al Mundial del Futbol 2026 y dijo que se tiene confirmada un 65% de la misma.

La entidad espera unos 350 mil visitantes, pero se puede incrementar por la celebración del cuarto juego o los 16 avos de la Final.

“Nuestra hotelería es muy variada, creo que hay hospedaje para todo tipo de viajero”, puntualizó.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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