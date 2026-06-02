A días del Mundial 2026, persiste caos vial en el Aeropuerto Internacional de Monterrey

MONTERREY, NL.- A escasos días del arranque del Mundial de Futbol 2026, la vialidad en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Monterrey continúa colapsada, a pesar de que se habilitó un carril de contraflujo para desahogar la circulación. Este martes, prevalecen los problemas de movilidad en la terminal aérea ubicada en el ayuntamiento de Apodaca y que será el epicentro de la llegada de los turistas para los juegos de la justa Mundialista.

Los problemas se derivan de las obras de la construcción de la Línea 6 del Metro que volvieron a ocasionar problemas sobre el bulevar Aeropuerto. Viajeros que arriban y salen de esta ciudad han tenido que soportar largas filas. Frente a la terminal C los usuarios de redes sociales denunciaron la presencia de maquinaria pesada que aseguran hace imposible la vialidad.

Derivado de la problemática se habilitó un carril de contraflujo; sin embargo, todo parece ser insuficiente para desahogar las largas filas de autos que se forman. En redes sociales, los automovilistas han criticado las obras “en tiempo y forma” del gobierno estatal, así como han hecho burla de que Nuevo León se jacta de ser primer lugar en todo cuestionando la movilidad de la ciudad. OMA Monterrey informó a través de sus redes sociales que derivado de las obras de construcción de la Línea 6 del Metro se estarían realizando trabajos de recarpeteo en la zona hasta las 05:00 horas de este martes.

Por lo que se habilitaría una vialidad de contraflujo. “Recomendamos tomar precauciones, considerar tiempo adicional en su traslado al aeropuerto y mantenerse en contacto con sus aerolíneas”, publicó.

Publicidad