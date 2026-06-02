A días del Mundial 2026, persiste caos vial en el Aeropuerto Internacional de Monterrey

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    A días del Mundial 2026, persiste caos vial en el Aeropuerto Internacional de Monterrey
    A escasos días del arranque del Mundial de Futbol 2026, la vialidad en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Monterrey continúa colapsada. ARACELY CHANTAKA | VANGUARDIA

Las obras por la Línea 6 del Metro mantienen colapsadas las inmediaciones de la terminal aérea

MONTERREY, NL.- A escasos días del arranque del Mundial de Futbol 2026, la vialidad en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Monterrey continúa colapsada, a pesar de que se habilitó un carril de contraflujo para desahogar la circulación.

Este martes, prevalecen los problemas de movilidad en la terminal aérea ubicada en el ayuntamiento de Apodaca y que será el epicentro de la llegada de los turistas para los juegos de la justa Mundialista.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ojo-taxis-de-app-podran-dar-servicio-en-el-aeropuerto-internacional-de-monterrey-OK21090853

Los problemas se derivan de las obras de la construcción de la Línea 6 del Metro que volvieron a ocasionar problemas sobre el bulevar Aeropuerto.

Viajeros que arriban y salen de esta ciudad han tenido que soportar largas filas.

Frente a la terminal C los usuarios de redes sociales denunciaron la presencia de maquinaria pesada que aseguran hace imposible la vialidad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/vas-a-tomar-un-vuelo-en-monterrey-toma-tu-tiempo-reportan-cierres-y-complicaciones-viales-FA21036012

Derivado de la problemática se habilitó un carril de contraflujo; sin embargo, todo parece ser insuficiente para desahogar las largas filas de autos que se forman.

En redes sociales, los automovilistas han criticado las obras “en tiempo y forma” del gobierno estatal, así como han hecho burla de que Nuevo León se jacta de ser primer lugar en todo cuestionando la movilidad de la ciudad.

OMA Monterrey informó a través de sus redes sociales que derivado de las obras de construcción de la Línea 6 del Metro se estarían realizando trabajos de recarpeteo en la zona hasta las 05:00 horas de este martes.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/por-mundial-de-la-fifa-alistan-vacunacion-en-aeropuerto-y-terminales-de-cdmx-DI20936410

Por lo que se habilitaría una vialidad de contraflujo.

“Recomendamos tomar precauciones, considerar tiempo adicional en su traslado al aeropuerto y mantenerse en contacto con sus aerolíneas”, publicó.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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